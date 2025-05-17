Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (metamfetamin Ve Hint Keneviri) Alma ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan Serhat Yenigül mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru, 12 Mayıs 2025 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin parka alanı içerisinde, şüpheli hareketler sergileyen zanlının üzerinde yapılan arama neticesinde tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının ağaçların altına kavanoz içerisinde gömdüğü 84 gram hintkenevirinin de ele geçirildiğini açıkladı. Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 6 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.