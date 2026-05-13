İskele ve Minareliköy’de çıkan yangınlar hasara neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, İskele’deki yangın bu sabahın ilk saatlerinde bir sitedeki apartman dairesinde, ocakta unutulan tencerenin ısınıp tutuşmasıyla çıktı. Ev sakinleri tarafından söndürülen yangın hasara neden oldu.

Öte yandan dün Minareliköy’deki bir fabrikada yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında dondurma ham maddeleri, klima iç ünitesi, muhtelif üretim makineleri, hassas tartılar ve çelik gıda dolapları zarar gördü.