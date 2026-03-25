Beşparmak Dağlarının güney yamaçlarındaki küçük köylerimizden Mallıdağ sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi köylerinden olan Mallıdağ köyü sakinlerinden sevilen çınar İbrahim Çelikkaya bugün vefat etti.

Kombaycı İbrahim olarak bilinen ve 96 yaşında hayata gözlerini yuman Çelikkaya’nın vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi yarın Mallıdağ Köy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mallıdağ Mezarlığına defnedilecek.