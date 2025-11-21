skele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, bölgede çevre kirliliği yaratan firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, inşaat atıklarını ve molozlarını İskele Belediyesi’nden izin almaksızın gelişigüzel arazi ve ormanlık alana döktüğü tespit edilen iki firmaya cezai işlem uyguladı.

İSKELE BELEDİYESİ, İZİN ALMADAN MOLOZ DÖKEN 2 FİRMAYA CEZAİ İŞLEM UYGULADI

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, çevrenin korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği için yürüttüğü denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son denetimlerde, inşaat atıkları ve molozları belediyeden izin almaksızın gelişigüzel şekilde arazi ve ormanlık alanlara döktüğü tespit edilen iki farklı firmaya cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde, ilgili firmaların çevre yasalarını ihlal ettiği belirlenirken, İskele Belediyesi çevre güvenliğini ve doğal yaşamın korunmasını sağlamak amacıyla cezai süreçleri başlattı.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Çevreyi kirleten ve usulsüz moloz dökümü yapan kişi ve kuruluşlara karşı denetimlerin aralıksız sürecek. Vatandaşlar da 0548 810 11 01 numaralı telefonı arayarak ya da WhatsApp üzerinden yazarak ihbarda bulunabilecek