İskele Belediyesi bünyesinde 2016 yılında kurulan ve bu yıl sahnedeki 10. yılını kutlayacak İskele Belediye Tiyatrosu, İskele’yi tiyatronun merkezi yapma hedefini sürdürüyor. 10 yıldır ülkemiz ve Türkiye’den birçok oyunu İskele AKM sahnesine taşımayı başaran, İskele halkını tiyatro ile buluşturan İskele Belediye Tiyatrosu, bu yıl 4.’sünü organize ettiği Tiyatro Günlerinin startını bu (27 Mart) akşam veriyor. İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri Dünya Tiyatro Günü olan bugün İskele Belediye Tiyatrosu’nun sahneye koyacağı yeni oyun Hadi Öldürsene Canikom ile başlayacak. Tiyatro Günleri kapsamında Tiyatro sanatçısı Tamer Levent’in de söyleşi yapmak üzere geleceği İskele’de 20 Mayıs’a kadar sürecek ve ücretsiz olacak 4. Tiyatro Günleri ile ilgili bugün İskele AKM’de basın toplantısı düzenlendi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, toplantıdaki konuşmasında sanatın birleştirici gücüne inanan bir belediye olduklarını ifade etti.

İskele’de tiyatro kültürünün oluşmasında büyük katkısı olan İskele Belediye Tiyatrosu, 10. yaşını yeni oyunu ile sahnede kutlayacak. İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günlerinin açılış oyununda sahneye çıkacak İskele Belediye Tiyatrosu, yeni oyunu Hadi Öldürsene Canikom ile İskele’de perde diyecek. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde sahnelenecek oyunla birlikte 20 Mayıs’a kadar sürecek Tiyatro Günleri de başlamış olacak. Tiyatro Günleri’nin 4.’sünde İskele Belediye Tiyatrosu’nun yanı sıra ülkemizden Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği, Girne Tiyatro Su, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Girne Sahne 19 Tiyatro Topluluğu’nun yanı sıra Türkiye’den Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Karya Tiyatro Atölyesi, İzmir Kent Tiyatrosu da oyunlarını tiyatro severlerle buluşturacak. Tiyatro Günlerinde ayrıca Atölye çalışması ile söyleşi, şiir, şarkı gecesi de olacak.

SADIKOĞLU: “SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANAN BİR BELEDİYEYİZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 27 Mart’ta başlayacak İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleriyle ilgili düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında Sanatın birleştirici gücüne inanan bir belediye olarak, kültür ve sanat faaliyetlerine verdikleri önemi her geçen yıl daha da artırdıklarını belirtti. 2016 yılında faaliyete geçirdiğimiz İskele Belediye Tiyatrosu’nun, yalnızca İskele halkının değil, bölgen ve tüm ada halkının büyük takdirini kazandığını da ifade eden Başkan Sadıkoğlu 4. Tiyatro Günleri’nin düzenlenmesinde büyük emeği bulunan İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar’ı ve tüm ekibini tebrik etti. Sanatın toplumları geliştiren, bireyleri zenginleştiren ve geleceğe umutla bakılmasını sağlayan en önemli değerlerden biri olduğuna inandıklarının da altını çizen Başkan Sadıkoğlu, tüm halkı 27 Mart’tan itibaren İskele’de gerçekleşecek ve ücretsiz olacak 4. Tiyatro Günleri’ne davet etti.

YAKAR: “İSKELE VE ÇEVRESİNDE TİYATRO KÜLTÜRÜ ALIŞKANLIĞI KAZANDIRDIK”

İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar da dünyanın en eski sanatı tiyatronun fedakâr emekçileri olduklarını belirterek başladığı konuşmasında sanatçıların dünyayı güzelleştirdiğine ve daha yaşanabilir bir dünya yarattıklarını vurguladı. Dünya Tiyatro Gününü kutlayarak konuşmasına devam eden Yakar, İskele Belediye Tiyatrosu olarak kuruluşlarının 10. yılını kutladıklarını ifade etti. 10 yıllık süreçte İskele ve çevresinde bir tiyatro kültürü ve alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını ve bunu başardıklarını da belirten Sami Yakar, bugün başlayacak ve 20 Mayıs’ta son bulacak 4. Tiyatro Günleri ile her anlamda büyüyen ve KKTC’nin en gözde ilçesi haline gelen İskele’yi sanatsal ve kültürel anlamda da olması gereken yere taşıma gayreti içerisinde olduklarının altını çizdi. Yakar, açıklamasının sonunda ise kendilerine her zaman destek olan, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ve İskele Belediyesi Meclis Üyelerinin yanı sıra Tiyatro Günlerine katkıda bulunan ekiplere de teşekkür etti.

Bugün başlayacak İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri öncesinde İskele AKM’de düzenlenen basın toplantısına Tiyatro Su Yönetim Kurulu Başkanı ve oyuncu Cenk Gürçağ ile oyuncu ilkşen Varoglu Atik, Sahne 19 Tiyatro Topluluğu Yönetmenleri Pınar İnandım ile Aysel Açelya, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Cem Aykut, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Melihat Günalp, Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği Başkanı ve oyuncu Meryem Uygar, Yönetmen Rasim Çolakoğlu, Grup Deniz Feneri Orkestra Şefi Tolga Ruhi ile İskele Belediye Tiyatrosu Oyuncusu Mehmet Külçer katıldı.

Buna göre 27 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde perde diyecek ekipler ve oyunları şöyle;

27 Mart Cuma–19.30/HADİ ÖLDÜRSENE CANİKOM/(+13) İskele Belediye Tiyatrosu

4 Nisan Cumartesi – 20.00 / SIĞINTILAR/(+16) Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

11 Nisan Cumartesi –20.00 / CAMERA OBSCURA/Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği

18 Nisan Cumartesi –20:00 / KOZALAR / Girne Tiyatro Su

25 Nisan Cumartesi–10.00-15.00/ ATÖLYE ÇALIŞMASI/Mehmet Selin Sağdıç / Pandomim Eğitmen- Oyuncu

25 Nisan Cumartesi – 20.00 / RASKOLNİKOV/ Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu

28 Nisan Salı – 20:00 / HANGOYVER / Karya Tiyatro Atölyesi/ Doğaçlama

2 Mayıs Cumartesi – 20. 00 /ÇİVİ / Karya Tiyatro Atölyesi /İnteraktif

6 Mayıs Çarşamba – 09.30-10.45 / HAYIR HAYIR HAYIR /Lefkoşa Belediye Tiyatrosu/ Çocuk Oyunu

9 Mayıs Cumartesi – 20.00 / LISISTRATI (+13) / Girne Sahne 19 Tiyatro Topluluğu

16 Mayıs Cumartesi – 20.00 / HAFİFLETİCİ SEBEPLER / İzmir Kent Tiyatrosu

20 Mayıs Çarşamba – 19.30 / SÖYLEŞİ / Tamer Levent, Derman Atik, Metin Güler

20 Mayıs Çarşamba – 21.00 / KONSER / Grup Deniz Feneri/ İskele Belediyesi Kültür Evi