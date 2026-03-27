Kültür Dairesi Ankara’da düzenlenen Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi’nde KKTC’yi temsil ediyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edilen Ankara'da bugün başlayan kongre pazar günü tamamlanacak.

Kongrede Kültür Merkezi Yönetmeni Ceyhan Özyıldız yer alırken, Kültür Dairesi aracılığıyla davet alan Işık Yayınevi Direktörü Nahide Merlen de bulunuyor.

Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Moldova, İran, Irak ve Almanya’dan temsilciler katıldığı kongrede yayıncılık alanından 140 sektör paydaşı bir araya gelecek.

Öte yandan Ankara'da bulunan Kültür Merkezi Yönetmeni Ceyhan Özyıldız, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sait Yusuf, TEDA Müdürü Hakan Koray Özlük, İstanbul Derleme Müdürü İrfan Kaya ve ISBN Türkiye Ajans Müdürü Ayda Perçin ile bir araya geldi.