Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) dün Bekirpaşa Lisesi'nde greve gitti.

Sabah saatlerinde ilk derse giren öğretmenler, ikinci ders itibariyle grev uyguladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, okul müdürü tarafından öğretmenlere yönelik baskı ve tehditler uygulandığına vurgu yaparak, "Bu baskı ve tehditler devam ettiği sürece biz grevlerimize devam edeceğiz" dedi.

Toplumda "başörtüsü tüzüğü" olarak bilinen Disiplin Tüzüğü'nün Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra okuldaki iki öğrencinin, iki ayrı sınıfa başörtüsü ile girdiğini anlatan Selma Eylem, öğretmenlerin de grev hakkını kullandığını ifade etti. Öğretmenlerin grev uygulamasıyla okul müdürünün söz konusu öğretmenleri yanına çağırarak tehdit edip baskı yaptığını söyledi.

Öğrencilerin eğitim hakkının ellerinden alındığına da vurgu yapan Eylem, "Buna artık bir son verilmeli, Buna neden olan öğretmenler değil bu tüzüğü dayatanlar ve geri çekmeyenlerdir. Herkes bilsin ki, biz kararlıyız ve bu kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu artık toplumsal bir meseledir. Eylemlerimize 100'e yakın örgüt destek veriyor. Bizim tek gailemiz öğrencilerimizdir. Bu dayatmayı geri çekmedikleri sürece öğrenciler mağdur olmaya devam edecek. Bu bir siyasal islam dayatmasıdır. Biz okullarımızda laik eğitim için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.