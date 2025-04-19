"İnanç özgürlüğü" denilerek piyasaya sürülen siyasal İslam ürünü "başörtüsü tüzüğüne" alet edilen, ailesi ile Elçilik tarafından istismar edildiği iddia edilen başörtülü küçük kız çocuğu, dün 23 Nisan törenleri provalarında İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadı. Tembihlendiği açıkça belli olan küçük kızın tutumu, onun arkadaşları arasında "ayrımcı" bir noktada görünmesine yol açtı!

Olay dün meydana geldi. İskele’deki Bekirpaşa Lisesi’ne, “ortaokul olmasına rağmen” ısrarla başörtüsü ile gitmeye çalışan kız öğrenci, dün öğretmenlerin grev yapması üzerine okul yakınında bulunan sahada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinin provasını izlemeye gitti.

Söz konusu başörtülü öğrenci, 23 Nisan törenleri provalarında İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadı.

Olay büyük tepki gördü.

HALKIN SESİ’ne konuşan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, söz konusu çocuğun bilinçli olarak İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığını söyledi.

Okullarda buna benzer birçok olay yaşandığını anlatan Maviş, 10 Kasım’da, 23 Nisan’da, 29 Ekim’de kasıtlı olarak okula gelmeyen öğrenciler var. Atatürk’le ilgili tören günlerinde şiir okumak istemeyen, etkinliğe katılmak istemeyen öğrenciler okula gelmiyor. Atatürk düşmanlığı yayılıyor” dedi.

Okullarda 45 farklı milletten çocuk olduğunu anlatan Burak Maviş, bazı ailelerin bilinçli olarak çocukları Atatürk düşmanı yaptığını söyledi.

Öte yandan 23 Nisan törenleri provalarında İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan öğrenci konusunda paylaşım yapan gazeteci Hüseyin Ekmekçi şu yorumu yaptı:

“Şimdi herkes herkese aynı soruyu soruyor?

“Bunun için, bu düşünceyi okullarımızda yaymak için mi, bunca taviz, kavga…?”

Oysa bu yeni bir şey değil…

23 Nisan için çocuklarını göndermeyen onlarca aile var…

İlkesel…

19 Mayıs için “çocuğum olmayacak” diye talepte bulunan aileler var…

İlkesel…

Sadece başörtülü kız çocukları değil, erkek öğrenciler de bu sarmalın içerisinde…

Öğretmenler her gün onlar onlarcası ile yüzleşiyor…

Gördüklerimiz üzerinden tüm kavga…

Ya bilmediklerimiz?

Bekirpaşa Lisesi’nde ısrarla ortaokul öğrencisi olmasına rağmen derslere girmeye çalışan kız öğrenci; öğretmenleri grevde olduğu için 23 Nisan törenlerini izlemeye gidiyor.

“İstiklal marşında ayağa kalkmayan” bunu, normal sayan bir çocuk ve ona gaz verenlerle “özgürlük” üzerinden anlamaya çalışırken, bu konfor alanını Atatürk düşmanlığı için kullanmak…

Bu nedenle tüzük yeniden ele alınmalı…

Ortaokullarda yasak, tanımlı liseler konusunda ısrarlıyım…

ÖĞRETMEN: “ÇOK KIRGIN, ÜZGÜN VE ŞAŞKINIM”

Öte yandan Ekmekçi’nin paylaşımına yorum yapan öğretmen Şenay Bayramoğlu Mahmutlar ise olay karşısında “Bir öğretmen olarak çok kırgın, üzgün ve şaşkınım” dedi.

Şenay Bayramoğlu Mahmutlar şu ifadeleri kullandı:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören provası yaptığımız sırada bu olay gerçekleşmiştir. Kendisi ve başörtüsü nedeniyle öğretmenleri okulda grev yaparken, söz konusu öğrenci ilkokul öğrencilerimizle tören provası yaparken bizleri izlemeye gelmiştir. Fakat videoda da gördüğünüz gibi ailesi ve kendisi tarafından siyasi malzeme yaptığı inançları nedeni ile ayağa kalkmama gafletinde bulunmuştur. Bir öğretmen olarak çok kırgın, üzgün ve şaşkınım. Okullarımızda birçok yabancı öğrencimiz var ve hem andımızı hem de İstiklal Marşımızı söylüyorlar, saygı duyuyorlar. Bence kızımıza bunun neden yaptığını sormalı ve açıklamasını dinlemeliyiz. Gerçekten ne diyeceğini çok merak ediyorum!!”