Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Ulaş Barış’ın Kıbrıs Postası TV’de hazırlayıp sunduğu ‘Gündem' isimli programa telefonla bağlandı.

Gönyeli-Güzelyurt ana yolunda meydana gelen ölümlü trafik kazası sonrası yolların aydınlatılmasına yönelik tartışmalarla ilgili açıklama yaparak, bölgedeki yol güvenliği konusunda uyarılarda bulundu. Amcaoğlu, "Bu yolda can kaybedecek insanlar olacak diye daha önce yetkilileri uyardım" dedi.

Başkan Amcaoğlu, aydınlatma eksikliğinin yanı sıra üst geçit ihtiyacına da dikkat çekerek, "Kıb-Tek’in gelip tespit yapması gerekiyordu ancak talep yazısı olmadan müdahale edemeyeceklerini söylediler. Karayolları Dairesi ile görüştüm, yazı yazılacağı söylendi. İrmar Market önündeki sorun için de gerekli yazışmalar yapıldı" ifadelerini kullandı.

Sorunun çözümü için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Amcaoğlu, "Belediye olarak maddi kaynağı da personel desteğini de sağlamaya hazırız. Bugün Kıb-Tek’in gelip aydınlatma arızalarını tespit etmesini bekliyoruz" dedi.

Geçtiğimiz hafta Başbakanlıkta konuyla ilgili bir toplantı yapıldığını aktaran Amcaoğlu, "Biz artık bu yolda yeni bir can kaybı istemiyoruz. Gerekli iş birliğine hazırız. Halk için birlikte hareket etmek zorundayız" diye konuştu.

Amcaoğlu, çözümün sadece aydınlatmayla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Bariyer yapılmalı ya da Karayolları ve Kıb-Tek ile birlikte uygun görülecek trafik ışığı veya tabelalar da değerlendirilmeli. Aydınlatmanın yanı sıra levha desteği de gerekli" dedi.