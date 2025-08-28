Girne'de yüksekten düşen Mehmet Salim Yağcı (49) ile Ozanköy'de spiral tahta kesme makinesine elini kaptıran Recep Zeytuncu (45) yaralanarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 12.00 sıralarında Girne’de bir evde merdiven üzerinde su hattı bağlantısı yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 7,47 metre yükseklikten zemine düşerek yaralanan Mehmet Salim Yağcı (49) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

-Ozanköy'de iş kazası

Ozanköy’de bir mobilya mağazasında dün 14.30 sıralarında spiral tahta kesme makinesi ile dolap yapımında kullanılan sunta tahtayı kestiği sırada elini makineye kaptıran Recep Zeytuncu (45) sol el parmaklarından yaralandı.

Zeytuncu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.