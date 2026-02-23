Gazimağusa Kaymakamlığı, 2026 yılı için alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin 27 Şubat Cuma gününe kadar dilekçe vermeleri gerektiğini duyurdu.

Kaymakamlıktan verilen bilgiye göre; alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin dilekçelerine ek olarak; bağlı oldukları belediyeden Güncel İşletme İzni Belgesi, işyeriyle ilgili koçan fotokopisi veya kira ise Vergi Dairesi'nden onaylanmış kira sözleşmesi, eski alkollü içki satış lisansının fotokopisi ve oteller için Sınıflandırma Belgesi ile kaymakamlığa müracaat etmesi gerekiyor.