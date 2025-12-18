Fileleftheros gazetesi manşetten ve iç sayfadan “Başkan Konseyde Türkiye Aleyhindeki Unsurları AB Liderlerinin Gündemine Getirecek- Avrupa Yaptırımlarının İhlal Edilmesiyle İlgili Liste- AB Liderlerinin Önünde İsim Listesi” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in bugünkü toplantıya Rusya aleyhindeki yaptırımların ihlalini kanıtlayan unsurlarla gideceğini yazdı.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayandırdığı haberinde, Ukrayna konusunda yapılacak görüşme sırasında Hristodulidis’in, Avrupa kararlarının ihlaliyle ilgili olan ve Türkiye’nin de dahil olduğu unsurlarla ilgili bir listeyi AB’nin diğer liderlerinin gündemine getirmeye niyetli olduğunu kaydetti.

Gazete yine “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Hristodulidis’in benzer unsurları kısa süre önce Kiev’e gerçekleştirdiği ziyarette Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenski’yle görüşmesinde de ortaya koyduğunu kaydetti.

Avrupa Konseyi toplantısının, Rum kesiminin AB dönem başkanlığını devralmasından önce yapılacak son toplantı olmasından ötürü Hristodulidis’in toplantı çerçevesinde yapacağı görüşmelerin dönem başkanlığı ışığında ve Avrupalı ortaklar ile kurumsal organların başkanlarıyla koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla yapılacağına işaret edildi.

Toplantının başlamasından önce Hristodulidis’in göç konulu bir görüşmeye katılacağını da kaydeden gazete, Hristodulidis’in daha öncesinde ise Avrupa Halk Partisi toplantısına katılacağını belirtti.

Avrupa Konseyi toplantısının gündeminde 2026-2027 yılları için Ukrayna’nın finansal olarak desteklenmesinin bulunduğunu yazan gazete, devletlerin çoğunluğunun Ukrayna’nın desteklenmesi ve Rusya’ya yönelik baskının sürdürülmesi mesajları göndermek istediğini ekledi.