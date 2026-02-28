İran-ABD hattında müzakerelere rağmen savaş gerginliği zirveye çıkmış durumda.

ABD’nin son günlerde İsrail ve çevresindeki askeri varlığını ve hazırlık seviyesini “eşi benzeri görülmemiş” bir düzeye çıkardığı belirtildi.

Bölgede USS Abraham Lincoln’dan sonra ikinci bir uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford Orta Doğu’ya giriş yaptı ve İsrail açıklarına ulaştı. Gemi bir süredir Girit açıklarında bekletiliyordu.

ABD Merkez Komutanlığı, daha önce de USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığını duyurmuştu.

Söz konusu geminin, İran’a yönelik olası bir saldırıya katılabileceği ya da İran’ın muhtemel misillemelerine karşı İsrail’i ve bölgedeki ABD varlıklarını savunma görevinde yer alabileceği belirtiliyor.

Son haftalarda düzinelerce ABD savaş uçağının, çok sayıda yakıt ikmal uçağı ve yüzlerce askeri kargo uçağıyla birlikte Orta Doğu’ya sevk edildiğinin gözlemlendiği kaydedildi.

ABD'nin İran'a saldırı ihtimalinin giderek artmasının ardından İsrail'in güneyinde bulunan Beerşeva (Birüssebi) kentindeki tüm sığınakların halka açıldığı duyuruldu.

Çin, ABD'nin askeri saldırı tehdidi altındaki İran'daki dış güvenlik risklerinin artması nedeniyle vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

Öte yandan Kanada hükümeti de bölgede yaşanabilecek çatışmalara karşı İran'daki vatandaşlarına "derhal ülkeden ayrılın" çağrısında bulundu. ABD’nin İsrail’deki Büyükelçiliği, İran’la artan gerilimin ardından, "oluşan güvenlik riskleri nedeniyle” kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ve ailelerinin ülkeyi terk etmesine izin verdi.