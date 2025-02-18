Karpaz’da vurulan 14 eşek, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayvanseverler ve vatandaşlar, sorumluların derhal yakalanmasını talep ederek tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medyada dün yazılan tepkilerin bazıları şöyle:

Mehmet Harmancı ( Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı)

Eşek katliamları inanılmaz korkunç görüntüler, insanlığın ölümü ile birlikte gelinen ürkütücü durumun net kanıtı.

Karpaz bu ülkenin en büyük değeri 40 yıldır maalesef bu bölgede ne sürdürülebilir turizm ne sürdürebilir doğal park, ne sürdürülebilir avcılık ne de sürdürülebilir bir yaşam döngüsü yaratılabildi.

Tek yazılan hikaye zenginlerin hobisi olarak başlayan bölgede mülk sahibi olmanın kaçınılmaz döngü sonucu vahşi bir ticari duruma evrimleşmesi.

Elimizdeki en büyük en olası elması insanlığımızla birlikte tüketiyoruz.

Bavver Dağ:

Kıbrıs’ın simgesi durumundaki bu masum hayvanlar, canice bir şiddet eylemi sonucunda acımasızca vurularak öldürüldüler. İçlerinden en az bir tanesi hamileydi ve doğum yapmaya çalışırken hem anne hem de Yavrusu Doğum Esnasında cani ce öldürüldü..!

Bu zavallı hayvanları katleden tetiği çekenler belki de hiçbir zaman bulunamayacak. Bu hayvanların ölmesinin tek sebebi o tetiği çekenler mi? Bize göre kesinlikle hayır. Karpaz’daki başıboş eşek sorununa romantizm katarak bu hayvanların reel ihtiyaçlarını umursamayan, bugüne kadar bu hayvanların büyüyen sorunlarını görmezden gelen, bölgedeki başıboş eşeklerin hayvan refahını umursamayan, o bölgedeki doğaya verdikleri zararı ve bölge halkının yaşadığı ciddi mağduriyeti görmezden gelen ve doğru çözümlere destek olmayan herkes bu yaşanan olayda ve bu eşeklerin ölmesinde en az tetiği çekenler kadar Suçludur..!

Yıllardır Karpaz’ın doğa, çevre ve hayvan refahı açısından kanayan yarası eşek sorunu. Hem eşeklerin, hem doğanın, hem de bölge halkının mağdur olduğu bir Gerçektir..!

Engin Deniz Görgüner: Bu katliam önlenebilirdi. Yıllardır korunmayan, sahipsiz bırakılan Karpaz eşekleri yok sayıldı ve maalesef 14 eşek alçakça katledildi. Failler derhal bulunmalı ve caydırıcı cezalarla yargılanmalıdır.

Ahmet Tolgay:

Günün sarsıcı haberi... Karpaz'da, Karpaz'ın simgesel otantiği onlarca özgür eşek meçhul eller tarafından acımasızca katledildi... Silahla işlenen cinayetlerden hamile eşekler bile kurtulamadı... Bu bir doğa katliamıdır... Doğaya yok edici ellerini uzatan o caniler bulunup adalete teslim edilmezse insanlık, doğa, çevre ve uygarlık adına hiçbir iddiamız olmasın... Hayvan hakları savunucularını en etkili biçimde devrede görmek isteriz... Bu savunuculuk sadece yasa yapmakla sınırlı olamaz... Sarsıcı şok katliamın silahla, hatta infaz edercesine yakın mesafeden yapılmış olması avcı örgütlerinin de devreye girmesini gerektirir... Av mevsimi böyle bir katliamla mı kapatılacaktı?.. Koruma alanı içinde tutulması gereken Karpaz yarımadasındaki özgür eşek kolonisinin güvenliğini ve idamesini bir türlü sağlayamayanlar da sorumlu ve suçludur... Eşekler için eğer güvenli bir yaşam alanı sağlansa onların çevreye ve insanlara hiçbir zararı olmaz... Zaten onlar oralarda çevrenin ve doğanın tamamlayıcı bir unsuru... Karpaz'ın özgür eşekleri ekonomik bir değere de dönüştürülebilirler turistik özelliklerinin yanı sıra ama bunu da başaramadık... Eşek sütü süt türlerinin en en özeli ve en kalitelisidir... Yıllardır bu gerçeği sadece seslendirmekle ama ülkeye katma değer sağlayabilecek o gerçeğe kayıtsız kalmakla yetindik...

Aslı Elder:

Her gün yeni bir vahşet, yeni bir cinayet ....Kelimeler boğazımda düğümleniyor.. Nasıl bir ülke olduk. Nasıl insan kılıklı katillerle yaşıyoruz... Öte yandan yıllardır yasa bekliyoruz, hala yasa tartışıyoruz...

Ercan Turhan

Yazıklar olsun nasıl bir caniliktir bu.

Evsim Erel

Bu özellikle yapılan katliam! Eğer katiller bulunamazsa artık herşey bitmiş demektir ve farkında değiliz.

Kadriye Tekbıyık

Silah sesinin duyulmaması imkansız. Nasıl olabilir ki av tüfeğiyle vuruldu bu hayvanlar av günü müydü ki?

Feridun Tahsin

Kültürel mirasımız ülkemizin sembollerinden bunu caniliği kim yaptıysa devlet en ağır cezayı bulup vermelidir hem de en ağırından.

Burhan Kahraman

Gocagarıda işi bitince kapıya mandal asarmış. Silah sesi hiç çıkmadı mı kimse duymadı mı yani polis soruşturma başlatmış çok geç artık bu hayvanlar öldü bunu yapanın çocuğu bu şekilde olsaydı ne yapacaktı acaba?

Yasemin Yüksel

Yazık insanlık ölmüş vicdan yok.



Serap Özbucak

Dikkat ettiyseniz trafik levhaları delik deşik, demek ki ruh hastası kişi levhalara ateş etmeyi bırakmış masum canlılara ateş açıyor. Şahsi fikrim aynı kişi veya kişiler. Ve hiç bir zararı olmayan Karpaz’ın simgesi eşeklere bu vahşeti yapan kim bilir başka neler yapar?

Hüseyin Kofalı

Bu resmen seri cinayettir.

Alper Hussein

Ne istedin be zavallı savunmasız gariban eşeciklerden? Allah sizi bildiği gibi cezalandırsın.

Evrim Özentürk

Bunu yapanın allah belasını versin

Adı psikopatlar cani yaratıklar. Yatacak yeriniz olmasın gün yüzü görmeyesiniz.

Ne istediniz be bu canlardan. Buradan Hükümete polise ve yargıya sesleniyorum; bu adi şerefsizler en erken zamanda bulunup geberene kadar hapse mahkum olsunlar. Bu geçiştirilecek bir olay değildir. Herkes üstüne düsen görev ve yükümlülükleri yerine getirsin. Bunu yapan yaratık sen insan değilsin.

Fatoş Yurdakul

Zavallı hayvancıklardan ne isdediniz ne zararlar oldu size umarım bu yaşattığınızı yaşayarak ölürsünüz.

Cemile Yaran

Bunlar hayvanları korumak için bile hiç bir sistem geliştirmemiş. Suçluları bulmakla uğraşırlar mı acaba?

Nergin Çetindal

Türkiye'ye cevirdiler burayı da orda köpekleri ,kedileri öldürürler burda da zavallı eşeciklerden başladılar Allah tüketsin, böyle katilleri bulup hapse atmak lazım ki başka canlılara da zarar vermesinler.

Mehmet Çetereisi

Böyle mi korunuyor doğal yaşam, yazıklar olsun, bu hayvanlar üreticilere zarar veriyor tamam ama bu şekilde katledilmeyi hiçbir canlı hak etmiyor. Devlet yetkilileri derhal çözüm bulmalı ve bu hayvanlar için doğal yaşam alanı ayırıp korumalı, çok üzücü…

Mehmet Ertürk Çicekçi

Yazıklar olsun, beyinsiz, kültürsüz, insan demeye bin şahitler. Ama yönetim yönetim değil ki irade gösterip bir çok konuda memleketi kontrol altına alsın!

Umarım en kısa zamanda bulunup yargılanırlar.

Gizem Ruh

Allah belalarını versin. Hükümet nerede, eğer bu memlekette vergimi ödüyorsam, kanunlara kurallara uyuyorsam söz hakkımın da kaale alınması gerekli. Hayvana şiddete göz yumanlar bu vahşetlere bir dur deyin artık. Bunu da artık göz ardı edemezsiniz. Yeter…

Osmane Galal

Bunu yapanların Allâh bin b.... nı versin. Siz insan mısınız? Ne istediniz bu canlardan? İnşallah en kısa zamanda sizde onların yanına giderdiniz. Allahsız imansızlar.

Gaye Kök

Yazıklar olsun vicdansızlar elleriniz kırılsın. Ne istediniz bu canlardan siz canilere en ağır ceza verilmeli oralarda bir daha dolaşmak için gün yüzü göremeyesiniz.

Fatma Kurt

Eliniz ayağınız kırılsın inşallah. Ben bunu yapanın aklından şüphe ederim. Bu kadar da kötü olunmaz bu nasıl bir öfkesi. Bunu yapanlar emin olun ki herşeyi yapar lanet olsun yüzlerine.

Olgun Ayalı

Ne istediniz be bu masum hayvanlardan. Başıboş eşek değil onlar oranın doğasında vardılar yıllarca oranın güzelliği ve neşesiydi vuracağınıza yaprak marul kereviz veya havuç verseniz mutlu olurlardı. Derhal suçlular bulusun ve hemen tedbir alınarak.

Resmiye Kesat Erdura

Bu nasıl bir insanlık dışı vahşettir?? Vicdansızlar savunmasız hayvanlara kıyan, insanlıktan nasibini almamış bu caniler hak ettikleri cezayı en ağır şekilde almalı..

Fatma İşegüven

Kimler yaptıysa insanlıktan nasibini almamış hayvanlardır. O masumları öldürenlere Allah da aynı şekilde ölmek nasib etsin inşallah.

Aysan Özcezarlı

Bugün hayvan yarın insan... Bu Şeytan'ın önce sorgulanması lazım. Zere bu eylemi gerçekleştirmek! Cesaret ister. Kime güvenmiş? Bence arkasında kocaman bir dayısı var. diye düşünüyorum.

Burak Düzdaban

Kıbrıs halkı buna sessiz kalıp bu işi soğutursa bizim da insanlığımız batsın.

Polat Selçuklu

Gidin bakın Rum kesimine örnek alın adamlar dünyanın en büyük eşşek çifliğini kurdular herşer koruma altında bir da size sahde devlet deyinca güzünüze gider Hani buraları gözetim altındaydı bu eşşeklere bile devlet sahip çıkamadı herşeyiniz sahte.

Ormancı Erdoğan

Kimin ekinini yediyseler onlarda yoğunlaşın. Bunu avcı arkadaşlar yapmaz o kadarda duyarsız değiller. Üstelik de bilinçli bir av gününde yapıldı tüm şüpheler avcıların üstüne cekilmek için.

Yavuz Gündüz

İnsanlık nereye gidiyor böyle bunu canice yapanlar da Allah korkusu kalmamış Allah belanızı versin

Doğuş Keskin

Kıbrıslıyı bitirdiniz, Kıbrıs kültürünü bitirdiniz, doğayı katlettiniz, şimdi sırada Kıbrıs’a özgü hayvanlara geldi. Bütün değerlerimiz bitti. Yazık.

Melly Derviş



İnsanlar ne kadar acımasız oldu! Ben devleti suçlarım. Bana göre tek sebep olamaz, belki insanların bahçelerine giriyorlar ama devlet koruma önlemi almalı. Bizi bile korumazken onları nasıl koruyacaklar?

Zafer Sancar

Bu büyük bir insanlık suçudur. Bunu yapanlar aynı şekilde bedelini ödemeli. Normal bir insan olamaz, akli dengesi yerinde olmayan psikopatlar bunu yapmıştır.

Ergin Yetken

Peşkeş çekilen eşeklerin gerçek bölgesi olan milli parkta, bir takım canilerin arpa ve buğday için yaptığı katliamın bir örneği…

Önay Önöz

Doğal yaşamda olan tek canlılardı, kurusun elleriniz! Felç olasınız, bedelini tez zamanda ödeyesiniz. Yaşamaya hakkınız yok bu dünyada!

Hayran Orhan Hürbaş

Bu canavarlar yüzünden insanlığımdan utandım. Ne istediniz bu masumlardan? Allah yaksın sizi! Bu günah peşinizi bırakmasın, caniler!