Haravgi’nin haberine göre “vahşi hayat ve koruma altındaki kuş türlerine yönelik ciddi kaygı belirten İngiliz Üsleri Çevre Departmanı bütün zehirleme vakalarının, Üs makamları Rum makamlarının iş birliğinde Rum Özel Koruma ve Özel Muhafaza Bölgeleri içerisinde saptandığını açıkladı.

Vakalardan birinin, zehirli yem atılması sonucu gerçekleştiği tespitinde bulunan üs yönetimi zehirli yem kullanılmasının akbaba gibi başka hayvan leşleriyle beslenen ve ikincil zehirlenme yaşaması muhtemel türlere yıkıcı etki yapabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada zehirli yemlerin, tarımla uğraşanlar tarafından tilkilerle mücadele maksatlı ya da köpeklerini koruma altındaki bölgelerde kaçak eğiten kişiler arasındaki husumet nedeniyle kullanılmış olabileceği kaydedildi, üs bölgesinde köpek eğitmenin yasak olduğu hatırlatıldı.