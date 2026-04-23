Real Madrid'de sezona damga vuran isimlerden olan Arda Güler'den kötü haber geldi. Kulüp, milli yıldızın sakatlandığını duyururken İspanyol basınında yer alan haberler şok etkisi yarattı.

Marca'nın haberinde Arda Güler'in sezonu kapattığı belirtildi. Sport'taki haberde de Arda Güler'in sezonu kapattığını vurgulanırken, milli yıldızın Dünya Kupası'na yetişmesi için iyileşmesi durumunda dahi riske edilmeyeceği aktarıldı.

Arda Güler'in Dünya Kupası'nda sahada olmak için özel olarak çalışacağı belirtildi. Arda Güler'in sakatlığının 3-4 hafta sürmesi bekleniyor. Milli futbolcu her şey planlandığı gibi giderse 2026 Dünya Kupası'na yetişecek.

Real Madrid'den Arda Güler'in sakatlığı için yapılan açıklama:

"Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından bugün oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda, sağ bacağındaki uyluk kasında (biceps femoris) bir kas zedelenmesi teşhis edildi. İyileşme süreci takip edilecektir."