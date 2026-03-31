Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Hayat Pahalılığı Ödeneği”nin Yasa Gücünde Kararname ile durdurulmasına tepki göstererek, “Bu açık bir siyasi sahtekarlıktır, toplumu aldatmaktır ve demokratik sürece darbedir. Hükümet artık siyaseten çökmüştür.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananları değerlendirmek üzere bugün Mecliste basın toplantısı düzenleyen CTP Genel Başkanı İncirli, daha sonra yasa gücünde kararname çıkarılması üzerine ise kişisel sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. İncirli, hayat pahalılığını dondurma hedefiyle Meclis’e getirilen yasa tasarılarına karşı binlerce insanın sokakta, kendilerinin ise Meclis’te kararlı bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Doğru olanın bu tasarıları geri çekmek, paydaşlarla istişare etmek ve diyalog kurmak olduğunu kaydeden İncirli, “Ancak hükümet, Meclis Genel Kurulu’nu açmayacağını ilan edip sendikaların grevi askıya almasını sağladıktan hemen sonra, 'sinsi' bir şekilde Yasa Gücünde Kararname ile Hayat Pahalılığı Ödeneği’ni durdurmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Yaşananları “açık bir siyasi sahtekarlık, toplumu aldatmak ve demokratik sürece darbe” olarak nitelendiren İncirli, hükümetin artık siyaseten çöktüğünü savundu.

“Hükümet, toplumun gözünde meşruiyetini ve güvenilirliğini tamamen yitirmiştir. Bu ülkenin daha fazla kaybedecek zamanı yoktur.” diyen incirli, erken seçimden başka çıkış yolu olmadığını dile getirdi.

- CTP, Meclis’te basın toplantısı düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananları değerlendirmek üzere Meclis İdari Komite Odası’nda bugün basın toplantısı düzenledi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümetin “krizi yaratan” bir hükümet olduğunu belirterek, eleştirilerde bulundu.

İncirli, mevcut yönetimin yarattığı “krizi” yönetmesinin mümkün olmadığını belirterek, hükümetin artık “siyaseten çöktüğünü” savundu.

Hükümetin "hiçbir süreci doğru düzgün yönetemediğini" kaydeden İncirli, “Bugünden itibaren en doğrusu en erken seçime gidilmesidir.” dedi.

Yaşanan sürece değinen İncirli, komite aşamasında hükümetin hiçbir soruya yanıt vermediğini ve herhangi bir orta vadeli plan ortaya koyamadığını söyledi.

İnsanların cebinden kesilecek paranın hangi alanda kullanılacağına dair hükümetten herhangi bir yanıt alamadıklarını ifade eden İncirli, gelinen süreçte toplumdan büyük bir “reaksiyon” geldiğini belirterek, “Hükümet halkı küçümsemiştir. Bu reaksiyonun geleceğini aslında öngöremediler.” ifadelerine yer verdi.

Bu süreçte yapılması gerekenin “diyaloğu açık tutmak ve tarafların bir araya gelmesini sağlamak” olduğunu aktaran İncirli, ancak hükümetin bu yolu seçmediğini savundu.

Günün sonunda hem sokakta hem de Meclis’te büyük bir mücadele verildiğini belirten İncirli, bunun sonucunda bugün Meclis Genel Kurulu’nun açılmasıyla ilgili Meclis Başkanı’nın herhangi bir çağrı yapmayacağını kamuoyuyla paylaştığını ifade etti.

- “Yaşanan olayları kolay kolay kimse unutmayacak”

“Yasa tasarlarının geri çekilip, diyalog zemininde ilerlemeleri gerektiğini defalarca söyledik kendilerine... Cumhurbaşkanımızın da bu yönde çalışmaları oldu. Ama söylenenleri dinlemediler.” diye konuşan İncirli, eleştirilerini sürdürdü.

Meclis önünde yaşananlara değinen İncirli, “Bu gerginlikte hepimizi üzen şeyler de oldu. Polisler ve eylemciler yaralandı. Eylemcilere basınçlı su fışkırtıldı, biber gazı atıldı ve arbede yaşandı. Bu gerginlik tamamen hükümetin diyalog kapılarını kapatmasından kaynaklandı. Dün yaşanan olayları kolay kolay kimse unutmayacak.” ifadelerine yer verdi.

“Bunlar hiç bu ülkeye yakışmayan, hiç olmasını arzu etmediğimiz görüntülerdir.” diyen İncirli, bir daha böyle bir olayın yaşanmasını arzu etmediklerini ifade etti.

Bugün bölgede kendilerini de etkileyen bir savaş olduğunu ifade eden İncirli, şöyle devam etti:

“Ama biz bu savaşa ‘hangi koşullarda yakalandık’ diye bir dönüp de bakmak lazım. Bu hükümet o kadar bir kötü mali yönetim yaptı ki, biz savaşa korkunç bir borç yüküyle yakalandık. Biz savaşa çok ciddi bir mali disiplin eksikliğiyle yakalandık. Ve biz savaşa devletin gelir ve gider dengesinin hiç olmadığı koşullarda yakalandık.”

Yasa tasarlarının geçmesi halinde emekli insanların ciddi geçim sıkıntısı içerisine girecekleri öngörüsünde bulunan İncirli, bu yıl emekli olacak olanların "çok ciddi hak kayıplarına uğrayacaklarını" dile getirdi.

Ekonominin daralmasıyla işletmelerin ayakta durmasının, istihdamın korunmasının zorlaşacağını belirten İncirli, “Yoksulluk ve işsizlik gelecek. Bu böyle zincirleme olarak birbirinin arkasına gelecek olan krizlerdir. Yapılmaya çalışılan şey, krizin etkilerinin halka devredilmesidir.” şeklinde konuştu.

İncirli, “Elbette krizler olabilir, elbette ülkeler zor zamanlar geçirebilir ama burada önemli olan şey toplumun bir arada durabilmesi, birbiriyle dayanışabilmesi ve birbirinin halinden anlayabilmesidir.” ifadelerine yer verdi.

Ekonominin yanı sıra sosyal yıkımla da ülkenin karşı karşıya kaldığını savunan İncirli, eleştirilerini sürdürdü.

- “Erken genel seçim bir an önce yapılmalı”

Hükümetin aldığı kararların etkilerini ve doğuracağı sonuçları değerlendiremeyecek “bir akıl tutulması içinde” olduğunu belirten İncirli, ne yaptıklarının farkında olmadıklarını dile getirdi.

“Ülkedeki tüm paydaşlarla istişare ve diyalog içerisinde karar üreten, mali disiplin ve dengenin sağlanması, bunun için de çalışma yapabilecek olan bir hükümetin olması çok önemlidir.” diyen İncirli, lojistik desteğe ve tedarik zincirlerinin devamına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

İncirli, Türkiye Cumhuriyeti ile istişare ve uluslararası diplomasinin bu tür krizlerde ülkeler için çok önemli konular olduğunu ifade etti.

İncirli, “Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak talebimiz, erken genel seçimin bir an önce yapılması yönündedir.” diye konuştu.

Yasa tasarlarının geçmesiyle zamların birbiri ardına sıralanacağını ifade eden İncirli, hayat pahalılığı ve enflasyonun giderek artacağına, bütün üretim ve hizmet sektörlerinin ayakta kalmakta büyük zorluk yaşayacağına işaret etti.

"Söz konusu yasa tasarılarının Yasa Gücünde Kararname ile geçmesinin hukuken de çok sıkıntılı bir şey olacağını" kaydeden İncirli, şöyle devam etti:

“Biz erken seçim çağrımızı tekrarlıyoruz. 45 gün içerisinde bu ülkede erken genel seçimi gerçekleştiririz. Halkın zaten talebinin de değişim olduğunu çok iyi biliyoruz. Yaz döneminde çok sıkı çalışarak bu ülkenin yeni bütçesini hazırlarız. Hükümeti biz kurabileceğimize inanıyoruz. Bunun için çok yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Baskımızı sürdüreceğiz. Halkın baskısı da zaten ortadadır. Bu ülkeyi şeffaf, hesap verebilen, güven veren ve ekonomik ve sosyal açıdan güçlü bir hale getirebilen politikaları bu ülkede uygulamanın mümkün olduğunu biz biliyoruz. ”

İncirli, hükümete yönelik eleştirilerde bulunurken “Biz bunun bir seçim ekonomisi çalışması olduğunu da düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.