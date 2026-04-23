İMO’dan verilen bilgiye göre, “İMO FEST 2026” 25-26 Nisan’da Lefkoşa İMO Anı Parkı’nda yer alacak.

Bilim, sanat ve kültürü bir araya getirecek festivalde çocuklar; eğlenme, keşfetme ve deneyimleme fırsatı bulacak.

Etkinliklerde, kil atölyesi, bilim çadırı, balon oyun alanları, dönme dolap, deneyler, masal anlatımı, yüz boyama, kukla gösterisi, modern dans, konser ve çeşitli sahne performansları yer alacak. Festival alanında ayrıca yiyecek ve içecek stantları da kurulacak.

Festivalin ilk günü olan 25 Nisan Cumartesi, 14.00-19.00 saatlerinde, kil atölyesi, bilim çadırı, balon oyun alanları, dönme dolap, deneyler, masal anlatımı ve oyunlar, halk dansları gösterisi, bateri konseri, çocuklar ile zumba dansı, LBO Çocuk Korosu, yiyecek ve içecek stantları, yüz boyama ve kukla gösterileri yer alacak.

Etkinlikler, 26 Nisan Pazar günü ise 10.00 ile 19.00 saatleri arasında devam edecek. Pazar programında; kil atölyesi, bilim çadırı, balon oyun alanları, dönme dolap, müzik dinletisi, modern dans, konser, müzikli masal, LTB Engelsiz Halk Dansları gösterisi, yiyecek ve içecek stantları ile yüz boyama etkinlikleri düzenlenecek.