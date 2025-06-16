Ekrem İmamoğlu, davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Cezaevi karşısındaki salondaki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu ve avukatları katıldı. Duruşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer de izleyici olarak yer aldı.

Mahkeme başkanı, Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaanın dosyaya sunulduğunu belirtti.

Mütalaada, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden, bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin de uygulanması talep edildi.

- İmamoğlu, savunma yaptı

Duruşma, Ekrem İmamoğlu'nun savunmasıyla başladı.

İmamoğlu mahkemede, tutuklu bulunduğu yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili "Biz yargılanmıyoruz. Geçmişi suç dolu insanların iftiralarıyla direkt cezalandırılıyoruz." dedi.

İmamoğlu, 15,5 milyon kişinin oyunu alarak cumhurbaşkanı adayı olduğu için burada olduğunu belirtti.

Mahkeme, avukatlara savunma için süre vererek, duruşmayı 16 Temmuz’a erteledi.