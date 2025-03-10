Havaların ısınması hafta boyunca devam edecek. Hava sıcaklığının 3-4 derece daha yükselerek, 27-30 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren hafta boyunca  hava parçalı bulutlu; yarın, Çarşamba ve Perşembe günleri sabah saatlerinde ise yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 23 – 26 derece, ikinci yarısında ise 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek.

Pazardan itibaren üç gün sabah sis bekleniyor Pazardan itibaren üç gün sabah sis bekleniyor

Rüzgar periyodun ilk günü kuzey ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.