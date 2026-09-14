Meteoroloji Dairesi, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların 4 derece kadar düşeceğini, perşembe ve cuma günleri yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.

Dairenin 15-21 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle periyodun ilk günleri sıcak ve nispeten nemli; diğer günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hava, hafta boyunca genellikle parçalı ve az bulutlu geçecek. Çarşamba günü sabah saatleri yer yer sis görülecek. Perşembe ve cuma günüyse yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak olacak.

Periyodun ilk günlerinde iç kesimlerde en yüksek hava sıcaklığı 34-37; diğer günlerde 30-33 derece; sahillerde ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.