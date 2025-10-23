Galatasaray, Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan İlkay Gündoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 kazanılan Bodo/Glimt maçı öncesi İlkay Gündoğan sakatlanmıştı. Sarı-kırmızılılardan deneyimli futbolcuya ilişkin açıklama geldi. Tecrübeli orta sahanın yaklaşık 3 hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bodo Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan’ın tedavisine başlanmıştır."