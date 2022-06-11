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KGS İkinci basamak sonuçları ve kazananlar açıklandı

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KGS İkinci basamak sonuçları ve kazananlar açıklandı

Kolej Giriş Sınavı’nın ikinci basamağının sonuçları açıklandı ve kolejlere girmeye hak kazanan öğrenciler belirlendi.

Sonuçlara itiraz, 13-15 Haziran 2022 (Pazartesi-Salı-Çarşamba) tarihlerinde Talim ve Terbiye Dairesi'ne yapılacak.

Kolejlere kayıtlar 21 - 24 Haziran 2022 tarihlerinde ilgili okullarda gerçekleştirilecek.

Sonuçlara görmek için linki tıklayınız

http://www.mebnet.net/icerik/2022-kgs-kolej-giris-sinavlari-sonuclari

19 Mayıs TMK-Aday Numarasına Gore Sıralı Liste 

19 Mayıs TMK-Kazananlar 

Gazimağusa TMK-Aday Numarasına Gore Sıralı Liste 

Gazimağusa TMK-Kazananlar 

Güzelyurt TMK-Aday Numarasına Gore Sıralı Liste 

Güzelyurt TMK-Kazananlar 

Hala Sultan İlahiyat Koleji-Aday Numarasına Gore Sıralı Liste 

Hala Sultan İlahiyat Koleji-Kazananlar 

İskele Evkaf TMK-Aday Numarasına Gore Sıralı Liste 

İskele Evkaf TMK-Kazananlar 

Lefke Gazi Lisesi-Kazananlar 

Lefke Gazi Lisesi-Kolej Programı-Aday Numarasına Gore Sıralı Liste 

Türk Maarif Koleji -Aday Numarasına Gore Sıralı Liste.pdf 

Türk Maarif Koleji-Kazananlar 

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