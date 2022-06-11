KGS İkinci basamak sonuçları ve kazananlar açıklandı

Kolej Giriş Sınavı’nın ikinci basamağının sonuçları açıklandı ve kolejlere girmeye hak kazanan öğrenciler belirlendi.
Sonuçlara itiraz, 13-15 Haziran 2022 (Pazartesi-Salı-Çarşamba) tarihlerinde Talim ve Terbiye Dairesi'ne yapılacak.
Kolejlere kayıtlar 21 - 24 Haziran 2022 tarihlerinde ilgili okullarda gerçekleştirilecek.
Sonuçlara görmek için linki tıklayınız
http://www.mebnet.net/icerik/2022-kgs-kolej-giris-sinavlari-sonuclari
19 Mayıs TMK-Aday Numarasına Gore Sıralı Liste
Gazimağusa TMK-Aday Numarasına Gore Sıralı Liste
Güzelyurt TMK-Aday Numarasına Gore Sıralı Liste
Hala Sultan İlahiyat Koleji-Aday Numarasına Gore Sıralı Liste
Hala Sultan İlahiyat Koleji-Kazananlar
İskele Evkaf TMK-Aday Numarasına Gore Sıralı Liste
Lefke Gazi Lisesi-Kolej Programı-Aday Numarasına Gore Sıralı Liste
Türk Maarif Koleji -Aday Numarasına Gore Sıralı Liste.pdf