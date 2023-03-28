Haspolat İlkokulu’nda tiyatroyla dolu gün yaşandı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sanatçısı Suzan Polat ile BKM yetkilileri Mehmet İnan ve Duygu İnan, Haspolat İlkokulu’nda okul öğrencileriyle bir araya geldiler

Haspolat İlkokulu'nda eğitim öğretim faaliyetleri devam ederken, okulda sosyal faaliyetlere de büyük önem veriliyor.



27 Mart Dünya Tiyatro Günü" dolayısıyla Haspolat İlkokulu’nda etkinlik düzenlendi. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sanatçısı Suzan Polat ile BKM yetkilileri Mehmet İnan ve Duygu İnan, Haspolat İlkokulu’nda okul öğrencileriyle bir araya gelerek tiyatroyla öğrencilere tiyatroyla dolu bir gün yaşattılar.



Haspolat İlkokulu öğrencileri, tiyatrocularla bir araya gelmenin heyecanını yaşarlarken, tiyatro sanatçıları sahnede gösterdikleri performansla öğrencileri, tiyatro ve drama alanında derin bir yolculuğa çıkardılar.



Haspolat İlkokulu müdürü Hatice Kuluma, sanatçılar Suzan Polat, Mehmet İnan ve Duygu İnan'a, okula verdikleri katkı için teşekkür ederken, tiyatro sanatçılarına birer teşekkür belgesi takdim etti.



