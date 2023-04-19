Haspolat İlkokulu’nda, sanatsal etkinlik günü düzenlendi

Haspolat İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde okulda eğlenceli ve etkinlikler gerçekleştiriyor.Haspolat İlkokulu’ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ilk etkinlik, sanatsal etkinlik oldu.Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanları Prof. Dr. Fahriye Altınay ve Prof. Dr. Zehra Altınay Gazi tarafından görevlendirilen Yard. Doç. Dr Şebnem Güldal Kan, Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay, Yrd. Doç. Dr Seçil Besim Aykan, Doç. Dr. Burak Gökbulut, Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen sanatsal etkinlik gününde birçok farklı teknikle eserler üretildi.Etkinlikler sırasında eğlenceli saatler geçiren öğrenciler, farklı sanat tekniklerini de öğrendiler.Etkinlik çerçevesinde eğitim eski bakanı Prof. Dr. Mehmet Altınay da Haspolat İlkokulu’nu ziyaret etti.