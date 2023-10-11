Haspolat İlkokulu öğrencilerinin, hayvan sevgisi geliştirildi

Haspolat İlkokulu’nda eğitim – öğretim faaliyetleri tüm hızıyla devam ederken, sosyal faaliyetlerle de öğrencilerin gelişimlerine katkı yapılıyor.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Haspolat İlkokulu öğrencilerinde hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla okulda farkındalık etkinlikleri düzenlendi.Tüm öğrencilerin katılımıyla okulun kumbara kutusunda biriktirilen para ile kedi ve köpek maması alındı. Okulu temsilen Ana sınıf ve 1. Sınıf öğrencileri Dr. Fazıl Küçük Parkında kahvaltı etkinliği yaptıktan sonra, Lefkoşa Türk Belediyesi Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek, barınaktaki can dostlarımız köpekler için mamaları, barınak yetkililerine teslim ettiler.Ayrıca okuldaki öğrenciler, okul bahçesindeki kedilere mama yedirmenin mutluluğunu yaşadılar. Resim dersi çalışmalarında ise günün anlamına ilişkin resimler yapılarak, öğrencilere farkındalık kazandırıldı.