Haspolat Ilkokulu, Atatürk'ü andı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 83. Yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Haspolat İlkokulu da düzenlediği törenle Atatürk'ü andı.
Elektrik kesintisi nedeniyle sıkıntının yaşandığı anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, okul müdürü Mehmet Malek de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi.
Öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları şiir - konuşma ve şarkıları sunmalarıyla yapılan anma töreni sonunda İzmir Marşı çalındı.
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