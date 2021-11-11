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“Geleceğini Şekillendir” projesinin iş birliği protokolü imzalandı

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Proje kapsamında, Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt’ta 7-11 yaş grubu için “robotik programlama” eğitimleri verilecek

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“Geleceğini Şekillendir” projesinin iş birliği protokolü imzalandı
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Telsim, Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) ile Cyprus Codes arasında, “Geleceğini Şekillendir” projesinin iş birliği protokolü imzalandı.

Proje kapsamında, Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt’ta 7-11 yaş grubu için “robotik programlama” eğitimleri verilecek.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ve Cyprus Codes Koordinatörü Pembe Coşkuner tarafından imzalanan protokol çerçevesinde eğitimler, eğlenceli aktiviteler eşliğinde, çocukları geleceğin en temel becerilerinden biri olan programlamayla tanışmalarını amaçlıyor.

Proje yetkililerinin verdiği bilgiye göre, eğitimlerde, BBC Microbit ile robotik programlama kursları yapılacak ve BBC Microbit işlemcisi, kitronik robot ile trafik kiti donanımı kullanılacak.

AKTER: “ÇOCUKLARIMIZ YENİ NESİL TEKNOLOJİLERLE TANIŞACAK”

Protokol imza töreninde konuşan SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter, hayata geçirilecek proje sayesinde dört ayrı şehirde toplamda 48 çocuğa ulaşılacağını belirtti.

Akter, "Verilecek eğitimler sayesinde çocuklarımızı yeni nesil teknolojilerle bir anlamda tanıştırmış olacağız” dedi.

TANPINAR: “EĞİTİMLER ÜCRETSİZ VERİLECEK"

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise,  “Çocuklarımıza 4 şehirde, geleceğin mesleklerinden olan robotik programlama eğitimleri ücretsiz verilecek” dedi.

Çocukların, çağı yakalamasının, dünya ile bütünleşmesinin ve dijital dönüşümün bir parçası olmasının kendileri için son derece önemli olduğunu ifade eden Tanpınar, “Projeye imza atan tüm paydaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Eğitim sürecinde çocuklarını bu kursa gönderecek olan ailelere de şimdiden yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı ne kadar cesaretlendirirsek bu eğitim o kadar başarılı olacak ve bundan sonraki aşamada daha geniş kitlelere ulaşmamıza vesile olacak” dedi.

ÇOŞKUNER: “ÇOCUKLARIN PROGRAMLI DÜŞÜNCE BECERİLERİ ARTACAK”

Cyprus Codes Koordinatörü Pembe Coşkuner ise, bu eğitimler sayesinde çocukların programlı düşünce becerilerinin artacağını ve robotik kodlama sayesinde yeni neslin ileriki kariyer tercihlerinin de şekillenebileceğini belirtti.

Çocukların eğlenerek öğrenecekleri eğitimler hazırladıklarını söyleyen Coşkuner, geleceğin en popüler iş alanı olan yazılım dalında ülke çocuklarının ve gençlerinin çağı yakalamalarına, dolayısıyla ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişimine de katkıda bulunulacağına inandıklarını ifade etti.

EĞİTİMLER 23 KASIM’DA BAŞLAYACAK

İlk olarak, 23 Kasım’da Girne’de GİGEM binasında başlayacak olan eğitime katılım için 19 Kasım’a kadar internet üzerinden başvuru kabul edileceği belirtildi.

Tüm başvurular çevrim içi olarak https://cypruscodes.com/robotik-kodlama-turu-kayit.html#kayit linkinden yapılabilecek.

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