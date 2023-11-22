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Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu öğrencileri Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti

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Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu öğrencileri Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti
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Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu öğrencileri Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti. 
Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, öğrencilerle sohbet ederek, Meclis yapılanması hakkında bilgi verdi. Öğrenciler Meclis Genel Kurul Salonu’nda vekillerin yerlerine otururken, Meclis Başkanı koltuğuna yerleşen bir öğrenci de Meclis Başkanı olarak Meclis Genel Kurulunu açtı. Daha sonra öğrencilerden Emine Çökmez “Cumhuriyet Marşı"nı, Zühre Şarman da “Cumhuriyet çok yaşa” şiirini okudu.
Zorlu Töre, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri Meclise getiren öğretmenlere teşekkür etti. Çocukların tarihi ve atalarını iyi bilmesi gerektiğine dikkat çeken Töre, “Geçmişi iyi bilirsek yanılgı ve yanlışa düşmeyiz, hata yapmayız. dedi. 
Cumhuriyete sahip çıkmanın önemine dikkat çeken Töre, Atatürk’ün “cumhuriyet en büyük eserinizdir” sözlerinin unutulmaması gerektiğini dile getirerek, “Cumhuriyet 40 yaşına geldi; Yaşasın cumhuriyet.” şeklinde devan etti.
Gençlerin çeşitli meslek alanlarında görev yaparak, başarılı olacaklarını dike getiren Töre, ileride gençlerin Türk milletine karşı sorumluluklarını yerine getireceğine olan inancının tam olduğunu söyledi. 
Töre ve öğrenciler, Atatürk ün en güzel sözünü hep birlikte söyleyerek “Ne Mutlu Türküm.” dedi.
 
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