Aksa Futbol Ligleri Süleyman Göktaş Sezonu 15. Hafta mücadelesi yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlıyor.
2024-25 futbol sezonun ilk devresinin son haftası bugün Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak Doğan T.Birliği-Esentepe ve Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan CB Gençlik Gücü-Karşıyaka maçlarıyla başlayacak ve Pazar günü hem süper lig hem de 1. Ligde oynanacak olan karşılaşmalarla sona erecek.
Süper Ligde bugün zirve takibini devam ettirmek isteyen Doğan Türk Birliği ile alt sıralardan uzak kalmak isteyen Esentepe arasındaki mücadeleyi Tufan Çerçioğlu yönetecek. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan CB Gençlik Gücü-Karşıyaka mücadelesinin orta hakemliğini ise Ali Özer yapacak.
Aksa Futbol Ligleri Süleyman Göktaş Sezonu 15. Hafta programı şöyle:
AKSA SÜPER LİG
Bugün
18.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Esentepe
18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı CB Gençlik Gücü-Karşıyaka
28 Aralık 2024, Cumartesi
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Göçmenköy
14.00 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-DND G.Birliği
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Lefke
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Cihangir
29 Aralık 2024, Pazar
14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Yenicami
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-TH Dumlupınar
AKSA 1.LİG SÜL
28 Aralık 2024, Cumartesi
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Yalova-K.Kaymaklı
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Çanakkale
29 Aralık 2024, Pazar
14.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Lapta
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-S.Geçitkale
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Vadili
14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı N.Dipkarpaz-Yeniboğaziçi
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-MH Yılmazköy
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Hamitköy