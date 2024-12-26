Aksa Futbol Ligleri Süleyman Göktaş Sezonu 15. Hafta mücadelesi yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlıyor.

2024-25 futbol sezonun ilk devresinin son haftası bugün Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak Doğan T.Birliği-Esentepe ve Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan CB Gençlik Gücü-Karşıyaka maçlarıyla başlayacak ve Pazar günü hem süper lig hem de 1. Ligde oynanacak olan karşılaşmalarla sona erecek.

Süper Ligde bugün zirve takibini devam ettirmek isteyen Doğan Türk Birliği ile alt sıralardan uzak kalmak isteyen Esentepe arasındaki mücadeleyi Tufan Çerçioğlu yönetecek. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan CB Gençlik Gücü-Karşıyaka mücadelesinin orta hakemliğini ise Ali Özer yapacak.

Aksa Futbol Ligleri Süleyman Göktaş Sezonu 15. Hafta programı şöyle:

AKSA SÜPER LİG

Bugün

18.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Esentepe

18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı CB Gençlik Gücü-Karşıyaka

28 Aralık 2024, Cumartesi

14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Göçmenköy

14.00 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-DND G.Birliği

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Lefke

14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Cihangir

29 Aralık 2024, Pazar

14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Yenicami

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-TH Dumlupınar

AKSA 1.LİG SÜL

28 Aralık 2024, Cumartesi

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Yalova-K.Kaymaklı

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Çanakkale

29 Aralık 2024, Pazar

14.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Lapta

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-S.Geçitkale

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Vadili

14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı N.Dipkarpaz-Yeniboğaziçi

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-MH Yılmazköy

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Hamitköy