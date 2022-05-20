Yatarken Sütyen Takmak Zararlı Mıdır?

Bazı kadınlar yatarken bile sütyen takmayı tercih ediyor. Peki, yatarken sütyen takmanın iç organlara ya da estetik açıdan göğsün yapısına bir zararı var mı? Uzmanlardan konuyla ilgili önemli bilgiler aldık.







Uzmanlar yatarken sütyen takmanın zararları hem dış organlarımıza yani meme formumuzu bozmaya neden olabileceğini belirtti.

Sütyen ile yatmak ayrıca omurga aksımızın bozulmasına hem de uzun süre kronik travmaya bağlı olarak iç organlarımızda oluşan doku hasarına bağlı kanser hücrelerini tetiklemeye kadar vardıran süreci başlatabilmektedir.

Yapılan birçok araştırmada özellikle ölçümüze uygun olmayan sütyen kullanmanın da meme kanserini tetiklediğine yönelik sonuçlar saptanmıştır. Aynı şekilde gece sütyenle uyumak da meme kanserini hassas olan meme dokumuzu sürekli müzmin travmaya maruz bırakacağı için ve doku oksijenlenmesini engelleyeceği düşünülerek kanseri tetiklediği öngörülmekte ve önerilmemektedir.



Aynı zamanda büyüme gelişme çağında sürekli sütyen ile uyumak omurga aksımızı kötü yönde etkiler kifoskolyozlara yani omurga eğriliklerine yol açabilir. Bu omurga eğrilikleri de akciğer ve kalp anatomimizi fonksiyonlarını bozabilir.







YATARKEN SÜTYEN TAKMAK GÖĞÜS ESTETİĞİNİ BOZAR MI?





Aslında kişi nasıl rahat hissederse öyle yatmalıdır. Ancak yatarken sıkı veya toparlayıcı bir sütyen kullanmak veya balenli bir sütyen kullanmak memeye bası yaprak o bölgedeki lenfatik akımı bozabilir ve bu kronik ağrılara neden olabilir. Her ne kadar kronik lenf ödemin kanser de yapabileceği ileri sürülmüşse de memeye sütyen takarak böyle bir şeyin olduğu bilimsel olarak henüz kanıtlanmamıştır.



Yine yatarken takılacak sütyenin terletici yapıda bir kumaştan olmaması da önerilir çünkü bu da özellikle büyük memelerde pişik ve yara oluşumuna ve yangılara neden olabilir. Ancak hiçbir sütyen hasta yatarken kullandığı için memesinde şekil bozukluğuna ve sarkmaya neden olmaz.







PEKİ, YATARKEN NEDEN SÜTYEN TAKILIR?

Bunu genellikle meme büyüklüğü ve sarkıklığı olan hastalar yatarken rahatsız olmamak için takarlar. Böyle durumlar için de aynen meme estetik ameliyatlarından sonra kullanılan memeyi çok sıkmayan ve balensiz sporcu sütyenleri veya ameliyat sonrası sütyenlerinin kullanılmasını önermekteyiz.





