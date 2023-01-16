Tesisatçıların herkesten sakladığı lavabo açma yöntemi!

Mutfak ve banyo lavaboları sık sık tıkanabiliyor. Lavabo giderine giden yabancı maddeler lavaboların tıkanmasına neden oluyor. Tıkanmış lavaboları açmak için çeşitli kimyasal ürünler satılsa da bu ürünler sağlığı ciddi anlamda tehlikeye atıyor. Tesisatçıya gitmeden tıkanmış lavaboları açmak istiyorsanız aşağıdaki yöntemi deneyebilirsiniz.

Gidere giden yağ, yemek kalıntısı ve saç gibi yabancı maddeler lavaboların tıkanmasına yol açıyor. Tıkanmış lavabo hem kötü bir görünüme hem de hijyensizliğe neden oluyor. Tesisatçılara tonlarca para vermek istemiyorsanız evde tıkanmış lavaboları anında açacak ipuçlarına göz atabilirsiniz.

TIKANMIŞ LAVABOLARI AÇMAK İÇİN YAPILACAKLAR

SICAK SU

Bu kulağa gerçek olamayacak kadar iyi gelebilir, ancak tesisat sorunlarınızın nedeni sabun birikmesiyse, tek yapmanız gereken gidere kaynar su dökmek olabilir. Uzman şunları söyledi: "Sıcak suyun bir gideri tamamen açması pek olası değildir, ancak genellikle başlamak için iyi bir yerdir. Tıkanmaya sabun köpüğü birikmesi neden oluyorsa, aşağı biraz sıcak su dökmek köpüğü gevşetecektir. “Su ısıtıcısını kaynatın, birkaç dakika soğumaya bırakın ve gidere dökün. Kaynama noktasındayken dökmeyin, bu borularınızın eğilmesine neden olabilir.” Tıkanmaya neden olan sadece sabun ve yağ değilse, bu yöntemin kendi başına çalışmayabileceğini not etmek önemlidir.

PİSTON

Pistonlar, süreçteki tıkanıklıkları serbest bırakmak amacıyla esas olarak suyu emer, bu nedenle bunların nasıl kullanılacağını bilmek, bir dizi senaryoda işleri kurtarabilir.

Banyo uzmanı şunları söyledi: "Denenmiş ve test edilmiş bu tahliye tıkanıklığı açma tekniği, tıkanıklık gider deliğine yakınsa yardımcı olabilir. "Bir piston kullanmak, soruna neden olan şeyi ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir. Pistondan yeterince emiş almakta zorlanıyorsanız, kenarlarına biraz Vazelin sürün."

KABARTMA TOZU VE BEYAZ SİRKE

Kabartma tozu, evin çoğu alanını temizlemek için harika bir çözüm olmasının yanı sıra, beyaz sirke ile birlikte kullanıldığında gider tıkanıklığını açmak için de kullanılabilir. Uzman şunları söyledi: "Beyaz sirke, çeşitli temizlik görevleri için bilinen bir kurtarıcıdır ve gider tıkanıklığı açma da bir istisna değildir."

Bu yöntemi uygulamak için, bir bardağa kabartma tozu doldurup gidere dökerek başlayın. İki ila üç dakika bekleyin, ardından bir bardak beyaz sirke ile devam edin. Karışım köpürmeye başlayacaktır. Fişi prize takın ve yaklaşık bir saat çalışmaya bırakın. Bir saat sonra, gidere sıcak su (kaynamayan) dökün. Sirke ve kabartma tozu solüsyonu saç veya sabun köpüğünü çözmelidir, böylece sıcak su boruları temizleyebilir ve tıkanıklığı giderebilir.

Sorunu çözmezse, işlemi bir kez daha tekrarlayın. Bu, kanalizasyonları temizlemenin daha çevre dostu bir yöntemi olsa da, yine de oldukça yakıcı olduğunu unutmayın, bu yüzden aşırıya kaçmayın.