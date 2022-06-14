'Strawberry Moon' Yani Çilek Ayı Nedir?

14 Haziran 2022 İstanbul saatine göre 14:51'de Yay burcunun 23 derecesinde gerçekleşecek olan dolunay şifalı çilek süperayı olarak tanımlanıyor. En son geçtiğimiz yıl Haziran ayında gerçekleşmiş olan dolunayda Çilek Ayı (Strawberry Moon) etkilerini yaşamıştık. Peki, nedir bu Çilek Ayı?

Çilek Ayı astrologların açıklamalarına göre, ilk kez Kuzey Amerika'daki Algonquin kabileler tarafından kullanılmıştır. Bu kabileler yazın başlaması ile birlikte olgunlaşmış meyveleri topladıkları zaman dilimine Çilek Ayı, demişlerdir. Bu dönem literatürde Haziran ayına denk düşmektedir. Bu yüzden her ne zaman Haziran ayında bir yeni ay ya da dolunay olursa bunun Çilek Ayı etkisinde gerçekleştiğine inanılmaktadır. Eski zaman insanları bu dönemi oldukça bereketli ve keyifli bir dönem olarak betimlemektedir. Bu nedenle Çilek Ayı içerisinde gerçekleşen ay hareketleri burçlara olumlu tesir eder. Çilek Ayı evlilik, aşk ve mutluluk getirecek diğer birlikteliklere işaret eder. O yüzden bu dönem aşkta güzel haberler almaya ve ilişkileri kuvvetlendirmeye çok açık bir süreçtir. Bağlılıklar artar ve insanlar birbirlerine güzellikle bakarlar. Çilek Ayı adı, ektiklerini toplayan kabilelerden geldiği için Haziran ayını "ektiklerinizi biçme" dönemi olarak da adlandırabiliriz. Yılın ilk 6 aylık evresinde nelere yatırım yaptıysanız ve hangi işlerle uğraştıysanız artık hasat zamanı gelmiş, demektir! Dolayısıyla gerçekleşen ay döngüleri size meyvelerini verecektir.