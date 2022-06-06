Nasıl İyi Öpüşülür?

Öpüşmek sadece cinsel birleşme öncesi ön sevişme için değil, aynı zamanda partnerinizle ilk fiziksel etkileşim açısından da önemlidir. Peki, nasıl iyi öpüşülür? Eğer bu soruya yanıt arıyorsanız okumaya devam edin.





İlk öpücüğünü hatırlamayan var mı? Sadece o anı değil, o anda çevresinde olan şeyleri, o yeri hatta o anda hissettiği şeyleri unutan çok nadirdir. Çünkü öpüşme kimi zaman masum kimi zaman ateşli bir seviyeye ulaşan çiftler arasındaki bağı güçlendiren en önemli paylaşımdır. Sevişmenin dudaklarda başladığı gerçeğini artık hepimiz biliyoruz. İyi öpüşme teknikleri ile bir kişiyi kendinize tahmin edemeyeceğiniz ölçüde bağlamanız mümkün hale gelebilir. Peki, nasıl iyi öpüşülür?

ÖPÜŞMEK NASIL BİR ŞEY?

Öpüşmeye başlamadan önceki ilk 3 saniye aslında herkes için en özel anlardan biri. Birden bire oluşan sessizlik ve göz göze geçen saniyelerden sonra o ilk adım atılır ve çiftler öpüşmeye başlar. Bu sadece filmlerde değil gerçek hayatta da bu şekilde yaşandığı için öpüşmenin büyülü bir havası olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

İLK ÖPÜŞME TEKNİKLERİ

İlk öpücüğünüz yıllar öncesinde kaldı sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Aslına bakarsanız öpüşmelerin hepsi ilk öpücük kıvamındadır. Hayatınıza giren ve sevdiğiniz kişi ile aranızdaki bağı güçlendiren öpüşme her tende ve tatta farklı şekilde yaşanır. Eğer karşınızda yeni biri, yeni bir aşk varsa emin olun ilk öpüşme teknikleri size yeniden lazım olabilir. Muhteşem bir buluşma yaşadınız ve ardından o büyülü anın gelmekte olduğunu seziyorsunuz. Sevgilinle gözleriniz birbirine kenetlendi ve yavaş bir çekim yasası ile birbirinize doğru çekilmeye başladınız. O anda aklınıza gelen ilk şey eminiz ki nefesinizin nasıl koktuğu olacaktır. Eğer o konudan bir şüpheniz yoksa sonraki adım iyi öpüşme teknikleri arasından hangisini uygulamanız gerektiği oluyor. Oysa ilk öpüşme teknikleri her zaman kendinizi anın büyüsüne kaptırmanız ile gerçekleşir.





ETKİLEYİCİ ÖPÜŞME TEKNİKLERİ