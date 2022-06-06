Nasıl İyi Öpüşülür?

İlk öpücüğünü hatırlamayan var mı? Sadece o anı değil, o anda çevresinde olan şeyleri, o yeri hatta o anda hissettiği şeyleri unutan çok nadirdir. Çünkü öpüşme kimi zaman masum kimi zaman ateşli bir seviyeye ulaşan çiftler arasındaki bağı güçlendiren en önemli paylaşımdır. Sevişmenin dudaklarda başladığı gerçeğini artık hepimiz biliyoruz. İyi öpüşme teknikleri ile bir kişiyi kendinize tahmin edemeyeceğiniz ölçüde bağlamanız mümkün hale gelebilir. Peki, nasıl iyi öpüşülür?
ÖPÜŞMEK NASIL BİR ŞEY?
Öpüşmeye başlamadan önceki ilk 3 saniye aslında herkes için en özel anlardan biri. Birden bire oluşan sessizlik ve göz göze geçen saniyelerden sonra o ilk adım atılır ve çiftler öpüşmeye başlar. Bu sadece filmlerde değil gerçek hayatta da bu şekilde yaşandığı için öpüşmenin büyülü bir havası olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
İLK ÖPÜŞME TEKNİKLERİ
İlk öpücüğünüz yıllar öncesinde kaldı sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Aslına bakarsanız öpüşmelerin hepsi ilk öpücük kıvamındadır. Hayatınıza giren ve sevdiğiniz kişi ile aranızdaki bağı güçlendiren öpüşme her tende ve tatta farklı şekilde yaşanır. Eğer karşınızda yeni biri, yeni bir aşk varsa emin olun ilk öpüşme teknikleri size yeniden lazım olabilir. Muhteşem bir buluşma yaşadınız ve ardından o büyülü anın gelmekte olduğunu seziyorsunuz. Sevgilinle gözleriniz birbirine kenetlendi ve yavaş bir çekim yasası ile birbirinize doğru çekilmeye başladınız. O anda aklınıza gelen ilk şey eminiz ki nefesinizin nasıl koktuğu olacaktır. Eğer o konudan bir şüpheniz yoksa sonraki adım iyi öpüşme teknikleri arasından hangisini uygulamanız gerektiği oluyor. Oysa ilk öpüşme teknikleri her zaman kendinizi anın büyüsüne kaptırmanız ile gerçekleşir.
ETKİLEYİCİ ÖPÜŞME TEKNİKLERİ
- Etkileyici öpüşme teknikleri önce muhteşem kokan bir nefesten geçer.
- Ardından dudaklarınızın kuru olmaması çok önemlidir. Kuru ve batan bir dudak öpüşmenin süresini kısaltabilir.
- Öpüşme sadece duygu alışverişi değil aynı zamanda iyi bir seks hayatının da vazgeçilmezidir. Bu açıdan düşünüldüğünde tüm şartların uygun olması çiftlerin arasındaki bağlılığın güçlenmesinde çok büyük bir önem teşkil eder.
- Birçok erkeğin özellikle öpüşme anında en çok etkilendiği nokta boynudur.
- Öpüşürken ellerinizi sevgilinizin boynunda ve saçlarında gezdirmeniz öpüşmenin çok daha ateşli bir hale dönüşmesini sağlayacaktır.
- Sonrasında dudaklarınızı boyun bölgesinde gezdirmeyi deneyebilirsiniz. Karşı tarafın aldığı zevki gördüğünüzde öpüşmenin bambaşka bir boyuta ne denli hızla geldiğini görebilirsiniz.
- İyi bir öpüşmenin sadece ilişkiniz için değil sağlığınız için de birçok faydası vardır. Doğal bir ağrı kesici olma özelliğine sahip olan öpüşme aynı zamanda enerji vermesi ile de bilinir. İyi bir öpüşme aynı zamanda tam bir antidepresandır.
- Kendinizi mutsuz ve huzursuz hissettiğiniz an sevgilinizin sizi öpmesi ile içinizdeki tüm olumsuzlukların bir anda ortadan yok olduğuna şahit olabilirsiniz. Mutlu bir ilişki ve iyi bir seks hayatı için bol bol öpüşün.
- İyi bir öpüşme tıpkı güçlü bir ilaç gibidir ve dopamin maddesinin harekete geçmesini sağlar. Bu da çiftler arası mutluluğu, sevgiyi ve arzuyu tetikler.