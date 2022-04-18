NASA açıkladı: Dünyanın Sonunun Geleceği Tarih Belli Oldu!

Uzay çalışmaları yapan bilim insanları yıllardır dünyanın sonunu neyin getireceğiyle ilgili teoriler ortaya atmaya devam ediyor. Göktaşı çarpması, küresel ısınma, iklim krizi, nükleer savaş, uzaylı istilası... Dünyanın sonu ne zaman ve hangi sebeple gelecek merak ediyorsanız NASA'nın bu konuda yaptığı açıklamayı okumak isteyebilirsiniz.

Dev göktaşları, yok olan hayvan türleri, tahrip edilen yağmur ormanları, küresel ısınma, iklim krizi, nükleer savaş tehdidi... İnsanlık tarihinin başından beri dünyanın sonuna hiç bu kadar yakın olmamıştık.Peki dünyanın sonu ne zaman ve ne şekilde gelecek? NASA, bir yandan uzayda yaşamın izlerini ararken bir yandan da dünyanın yok olacağı tarihi ve bu yok oluşun nasıl gerçekleşeceğini hesaplamaya çalışıyor.NASA'da bu konuda araştırma yapan ekip dünyanın sonunun güneşte artan radyasyondan geleceğini açıkladıBu teoriye göre bilim insanları güneşin zaman içinde dünyadaki oksijeni tüketerek dünyayı yaşanmaz hale getireceğini iddia ediyor.Bunun ise güneşteki artan radyasyon sebebiyle gerçekleşeceği söyleniyor. Peki bu korkunç son ne zaman gerçekleşecek?Araştırmayı yapan bilim insanlarına göre bunun gerçekleşmesi için önümüzde hâlâ uzun bir zaman var.Araştırmada oluşturulan modellemelere göre günümüzden tam 1 milyar yıl sonra yani tarihler 1,000,002,021'i gösterdiğinde dünyadaki oksijen miktarı yaşanamayacak seviyelere inecek.Çalışma sonucunu gösteren makaleye göre aslında bu süreç günümüzde de yaşanmaya devam ediyor, her gün güneş ışınları nedeniyle yerküre oksijenleşiyor.Ancak bu süreç o kadar yavaş ilerliyor ki gündelik hayatımızda bu etkiyi hissetmiyoruz.Ancak bilim insanları bu iddialarına rağmen dünyanın geleceği konusunda en büyük tehlikenin küresel ısınma ve iklim krizi olduğunun altını çiziyor.Kovid-19 salgınının etkisiyle gerileyen küresel ısınmanın tekrar eski haline döndüğünü belirten uzmanlar bu konuda ciddi önlemler alınmazsa yaşayacağımız felaketler konusunda uyarıda bulunmaya devam ediyor.Dünyamız artık 100 yıl öncesine göre 1.5 derece daha sıcak.Küresel ısınmanın devam etmesiyle birlikte dünyayı bekleyen en büyük tehlike bu olacak.1 milyar sonra gerçekleşecek oksijensizleşme sonucu yok oluş kaçınılmaz olsa da küresel ısınma nedeniyle gerçekleşecek felaketleri önleyebilmek hâlâ elimizde...