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Kırgızistan-Özbekistan'ı Bağlayan Tünel

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Kırgızistan-Özbekistan sınırındaki bir evin bahçesinde, iki ülkeyi birbirine bağlayan 15 metre derinlikte 270 metre uzunluğunda bir tünel bulundu. Bahçesinde gizemli tünel bulunan ev sahibi ise akıl hastanesine kaldırıldı.

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Kırgızistan-Özbekistan'ı Bağlayan Tünel

Kırgızistan-Özbekistan sınırında ortaya çıkan gizemli tünel, iki ülkede gündeme oturdu. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Oş bölgesinin Kara Suu ilçesine bağlı Telman köyünde Kırgızistan’dan Özbekistan’a doğru 15 metre derinlikte 270 metre uzunluğunda tünel bulunduğu bildirildi.

 

15 METRE DERİNLİKTE, 270 METRE UZUNLUĞUNDA

Açıklamada, “Tünelin derinliğinin 15 metre, girişin 1,8 metre, genişliğinin ise 1,5 metre, uzunluğunun girişten sınır çizgisine kadar 40 metre, girişten çıkışa kadar 270 metre olduğu tespit edildi” denildi.

 

BAHÇESİNDE TÜNEL ÇIKTI AKIL HASTANESİNE KALDIRILDI

Açıklamada, bahçesinde tünelin tespit edildiği vatandaşın akıl sağlığı kontrolü yapılması için akıl hastanesine kaldırıldığı ve olay yerinde suç aletlerinin bulunmasıyla ilgili çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, tünelin ne amaçla kullanıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi. 

 

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