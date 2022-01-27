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Kehanet Mi, Tesadüf Mü?

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The Simpsons'u mutlaka duymuşsunuzdur! Tabii hakkında çıkan iddiaları da... İşte The Simpsons'da önceden tahmin edilen birbirinden garip olaylar...

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Kehanet Mi, Tesadüf Mü?


Konu dünyaca ünlü yapımlar olduğunda şüphesiz aklımıza gelen ilk dizilerden biri de The Simpsons. Ülkemizde de hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan bu şov, sık sık komplo teorileriyle gündeme geliyor. 11 Eylül saldırılarından tutun da başkanlık seçimlerine, dizide birçok konuda ipucu olduğu iddia ediliyor. Biz de sizler için dünyaca ünlü bu şovda önceden tahmin edilen olayları araştırdık. İşte öğrendiğinizde şaşkınlığınızı gizleyemeyeceğiniz birbirinden garip o olaylar…

1. Tom Hanks ve hükümetin işbirliği

Simpsons correctly predict future again with Tom Hanks cameo | Culture | Independent TV

2007’de vizyona giren Simpsonlar filminde dünyaca ünlü bir isim olan Tom Hanks, hükümet destekli bir reklamda boy gösteriyor. “Merhaba ben Tom Hanks” diyerek başlayan karakter, hükümete güvenmeleri konusunda insanları ikna etmeye çalışıyor. 2022 yılına geldiğimizde Tom Hanks’in Başkan Joe Biden’ın görevdeki ilk yılını özetleyen bir videoda yer aldığını görüyoruz. Kim bilir, belki de gerçekten yatıştırıcı bir etkisi vardır!

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