Kadınlara Öyle Bir Yararı Var Ki: Cinsel İsteksizliği...

Her şey bir yana bu özelliği bir yana! Cinsellik, her iki tarafın da istemesine rağmen bazı durumlarda istenilen sonuca ulaşamaz. Bazen canınız istemez bazen sağlık sorunları yüzünden kendinizi iyi hissetmezsiniz bazen ise sadece istemezsiniz...







Cinsel ilişki hem bedenen hem de ruhen hazır olunduğunda tam olarak keyifli olabilir. Yaşam tarzınız pek sağlıklı değilse, düzenli beslenmiyorsanız bunlar da cinsel ilişki temponuzu derinden etkileyebilir. Ancak bazı besinler var ki cinsel isteği artırabilir...

Cinsel istek konusunda bilim bir taraftan çeşitli araştırmalar yaparken diğer taraftan ise gerçekliği şüpheli bazı geleneksel yöntemler de tercih ediliyor. Cinsel istek, birçok faktör sayesinde oluşmaktadır. Bu faktörleri yediğiniz, içtiğiniz her şey etkiler. Cinsel istek bireylerin fiziksel, ruhsal ve hormonal durumlarındaki birçok faktörün etkilemesiyle birlikte beslenme düzeni de bu durumu etkileyen etkenler arasında yer almaktadır.

Bazı yiyeceklerin libidoyu yükselttiğine dair geçmişten günümüze uzanan inanışlar vardır. Bilimsel olarak yapılan çalışmalar kısıtlı. Ancak bazı besinlerin cinsel bölgeleri uyararak cinselliğe olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Cinsel isteksizliği azaltma konusunda etkili olan bazı besinler var!





KADINLARDA CİNSEL İSTEKSİZLİĞİ AZALTAN BESİNLER

BADEM

Tam bir çinko kaynağı olan badem özellikle de dolaşım, sinir ve sindirim sistemi için birçok faydası olan bir besindir. Kadınlardaki cinsel isteği arttıran bademin hamile kadınların sütünü arttırmada ve bebeklerinin gelişiminde olumlu bir etkisi olması da bademin önemini arttıran özellikleri arasında yer almaktadır.







AVOKADO

Avokado içerdiği B grubu (B6, B9) vitaminleri sayesinde insanlara yüksek oranda enerji sağlayan bir besindir. Bunun yanında kadınlarda cinsel isteği azaltıcı bir rol üstlenen avokado, içerdiği B6 vitamini sayesinde erkeklik hormonu olarak da adlandırılan testosteron hormonunun üretilmesini artmasını sağlıyor. Bu sayede kadınların olduğu gibi erkeklerin de cinsel isteğini artıran bir besin olma özelliğini taşıyor.





ÇİLEK

Çilek cilt sağlığına iyi geldiği gibi cinsel isteğe de iyi gelen bir besin! Yazı dört gözle beklememizi sağlayan meyvelerden biri olan çileğin içerisinde bulunan mineral ve vitaminler, özellikle de C vitamini cinsel isteksizliği azalmasını sağlıyor. Daha hızlı uyarılmayı sağlayan bu besin kadınların cinsel isteksizliğiyle başa çıkmada oldukça başarılı.

KETEN TOHUMU

Keten tohumu üreme sistemi zayıf olan kadınlar için güvenilir bir besin kaynağı. Keten tohumunu salatalardan tatlılara kadar birçok tarifte kullanabilirsiniz. Östrojen seviyesini yükselmesini sağlayan keten tohumu kadınların libidosunu arttırmaya yardımcı olmaktadır.





TARÇIN

Tarçın ağacının kabuklarının kurutulmasıyla elde edilen tarçın kabuğu hem kolay bulunabilir hem de kolay tüketilebilir olması sayesinde birçok kişinin mutfağında bulunan bir baharat. Tarçın birçok yemek veya içecek tarifinde kullanılan baharatlardan olsa da insanın aklını başından alan kokuya sahip bu baharatın cinsel uyarılmayı arttırıcı yönünü unutmamak lazım.







NANE

Nane birçok vitamin ve mineral içeren bir besin olmasının yanında cinsel isteği de arttıran bir besindir. Hem kadınlarda hem de erkek cinsel isteksizliğini azaltmada oldukça etkili olan bu bitki cinsel gücü arttırmada da oldukça işlevsel bir özelliğe sahiptir.







YASEMİN

Yasemin genelde güzel kokusuyla bilinen bir çiçek. Doğal bir afrodizyak olan yasemin çiçeğinin kokusunun yanında çay ve yağı sayesinde hem içecek şeklinde tüketilebilen hem de saç ve cilt gibi vücudun çeşitli bölgelerine uygulanabilen bir bitki. Doğurganlığı arttırdığı da söylenen bu bitki cinsel isteği uyarmada oldukça etkili.





ZENCEFİL

Zencefil hormonal dengesizliği gidermeye yardımcı olan bitkiler arasında yer almaktadır. Genelde baharat olarak kullanılan kök yumruları tüketilmekte olan zencefil bitkisinin kadınlar için afrodizyak özelliği de bulunmaktadır. Cinsel isteği arttırmasının yanında vücut için sindirim ve metabolizmaya olumlu eklileri olan zencefil ferahlatan bir aromaya ve stresi azaltıcı özelliği bulunan bir bitkidir.







KUŞKONMAZ

İçerisinde E ve B grubu vitaminleri bulunan kuşkonmaz yalnızca kadınlarda değil erkeklerde de cinsel isteksizliği azaltmada etkili bir besin. Cinsel ilişki sırasında salgılanan hormonları tetikleyerek daha fazla salgılanmasını sağlayan kuşkonmazın uyarılmayı da arttıran bir özelliği bulunmaktadır.









ÇİKOLATA

Çikolatanın içinde bulunan kakao ve feniletilamin gibi içerisinde çeşitli uyarıcı bileşenler bulundurması sayesinde çoğu kişinin de bildiği gibi cinsel isteksizliği azaltan besinler arasında yer almaktadır. Kokusu ve tadıyla insanı rahatlatan çikolata endorfin hormonunu tetiklemesi sayesinde de mutluluk veren bir besin!









İNCİR

İncirin tazesi de kurusu da sevilerek tüketilen meyveler arasında yer almaktadır. İçeriğinde bulunan birçok mineral ve vitamin sayesinde kalp ve damar sağlığı, solunum ve bağışıklık sistemi için birçok olumlu etkisi vardır. Bunun yanında cinsel isteksizliği azaltıcı ve libidoyu artırıcı bir özelliği de bulunan bu meyve her mevsim ayrı güzellikte bir tada sahip!









ANANAS

Ananas içerdiği bromelain enzimi sayesinde kadınlar için oldukça olumlu etkilere sahip bir meyvedir. Bromelin enziminin sahip olduğu anti kanser yapısı ve libidoyu pozitif yönde etkileyen özellikleri sayesinde ananas meyvesini önemli bir besin kaynağı haline getiriyor. Bunun yanında ananasın regl ağrılarına da iyi gelmesi kadınlar için olan değerini arttırmada önemli bir faktör.

