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iPhone 14 Ailesine Yönelik Bazı Bilgiler ...

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iPhone 14 ailesine yönelik bazı bilgiler paylaşan Mark Gurman, Apple'ın yeni nesil Apple Silicon işlemcisi M3'ün üzerinde çalıştığını da söyledi. Bir sürpriz olarak iMac Pro modelinden de detay veren Gurman'ın o sözleri, Apple'ın daha M2'yi piyasaya sürmeden M3 için kollarını sıvadığına yönelik bir kanıt olarak yorumlandı.

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iPhone 14 Ailesine Yönelik Bazı Bilgiler ...


"Önce M2 çıksaydı" dedirtti: Apple'ın M3 üzerinde çalıştığı söylendi! Bir sürpriz de var...



Apple'ın iPhone 14 için planları olduğu sızıntılarda sıkça yer alıyor. Ayrıca şirketin yeni M çipli Mac modelleri için bazı planları olduğu da biliniyor. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen "Apple dört farklı M2 serisi işlemci kullanan dokuz yeni Mac üzerinde çalışıyor" iddiası, bu planın en büyük göstergesini oluşturuyor. Fakat yeni bir iddia, birçok insana "önce M2 çıksaydı" dedirtecek gibi duruyor.
 

M3 VE iMAC YOLDA!

Teknoloji yazarı Mark Gurman, Apple'ın Apple Silicon serisi yeni "M3" çipine sahip bir iMac üzerinde çalıştığını bildirdi. Fakat gelecek yılın sonuna kadar piyasaya çıkmayacağını tahmin ettiğini söyledi.

 

iMAC PRO SÜRPRİZİ

iMac Pro'nun da geleceğini düşündüğünü belirten Gurman, bu modelin de yakında piyasaya çıkmayacağını öne sürdü.

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