İnsanların Sosyal Medyada İlişkilerini Paylaşmasının Psikolojik Nedenleri

Birçok kişi partneriyle birlikte fotoğraflarını, özel anlarını sosyal medyada paylaşıyor. Araştırmacılar, insanların ilişkilerini sosyal medyada paylaşmasının psikolojik nedenlerini inceledi. Buyurun birlikte bakalım.





1. İlişkilerinden çok memnunlar.

Araştırmaya göre, yaşadıkları ilişkiden memnun olan kişilerin, sosyal medyada kendilerinin ve partnerlerinin fotoğraflarını paylaşma olasılıkları daha yüksek. Bu çiftler, partnerleri ile olan fotoğraflarını profil resmi yaparak, mutlu ilişkilerini hatırlamak ister.





2. İlişkiye bağlı olabilirler.

Araştırmacılar, ilişkilerini sosyal medyada görünür yapan kullanıcıların, partnerlerine karşı güçlü bağlılık duygusuna sahip olduklarını keşfetti. Bu, daha uzun süre birlikte olma olasılıklarını artıran bir faktör. İnsanların onları romantik bir ilişkinin parçası olarak görmelerini sağlayarak, ilişkiyi güçlendirmek isterler.

3. İlişkileri konusunda güvensiz hissediyor olabilirler.

Bir araştırmaya göre ilişki durumlarını sosyal medyada paylaşan kişiler, bunu güvensiz hissettikleri için yapıyor olabilir. Belirli toplumsal beklentiler nedeniyle, insanlar mutlu olduklarını başkalarına göstermek için doğru olmayan şeyler yayınlayabilirler. Bu araştırma, sosyal medyaya tamamen güvenmemeniz gerektiğinin ve gösteriş yapan insanların gerçek hayatta mutlu olmayabileceğinin kanıtı.





4. Kaygılı bir bağlanma...

Bazı insanların ilişkilerini internette görünür yapmasının nedenlerinden biri, kaygılı bağlanma yaşamalarından kaynaklanıyor. Bu tür insanlar genellikle düşük benlik saygısına ve güçlü bir reddedilme veya terk edilme korkusuna sahiptir. Bu nedenle, eşlerinin duyguları hakkında ne kadar güvensiz hissederlerse, ilişkilerini sosyal medyada paylaşma olasılıkları o kadar artar. Muhtemelen, kendilerini iyi hissetmek için kullandıkları yollardan biri.

5. İlişkilerini korumak isterler.

6. Partnerlerini göstermek özgüvenlerini artırır.

Bazı kişilerin partneriyle fotoğraf paylaşması, ilişkilerini korumak istedikleri anlamına geliyor. Bunu yaparak, eşlerinin kendilerine ait olduğunu gösteriyorlar. Pratikte, bu yöntemin işe yaradığı söylenebilir. Paylaşım yapan kişiler, diğer insanlardan gelen romantik tekliflere kapalı oldukları mesajını veriyor.Bazen ilişki durumlarını göstermek, insanların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayabilir. Kendilerini iyi hissetmek için ilişkilerinin herkesin önünde iyi görünmesine ihtiyaç duyarlar.