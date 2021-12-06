İcatları sonu olan 9 mucit

Mucit denildiğinde birçoklarının aklına Alexander Graham Bell veya Thomas Edison gibi isimler geliyor. Bu insanlar yarattıkları ürünlerin hikayesini anlatacak kadar yaşayabildiler. Öte yandan araştırma aşamasında ya da icatlarını test ederken ölen birçok mucit ve bilim insanı da var. İşte o isimlerden 9'unu derledik.

Uçan Terzi adıyla da anılan Franz Reicheld giyilebilir paraşüt yapmaya çalışıyordu. Asıl mesleği terzilik olan bu Avusturyalı mucit yaptığı elbiseyi denemek için Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nin tepesinden atladı.



Reicheld, atlayıştan önce yerel basına da haber verdi. Ancak paraşüt elbise planlandığı gibi çalışmadı ve Uçan Terzi Reicheld yere çakıldı.

Recicheld'in ölüm anı kameralar tarafından kaydedildi.

Matbaa Johannes Gutenberg tarafından 15. yüzyılın ilk yarısında icat edilmişti. Gutenberg'in ilk adımı attığı bu icat daha sonra birçok mucit tarafından geliştirildi. Amerikalı mucit William Bullock da baskı makinesine en büyük katkıyı sağlayan insanlardan biri olarak kabul ediliyor.

Bullock'un katkılarıyla baskı makinesi daha hızlı ve daha az insan desteğiyle çalışan bir alet haline geldi. Ancak 19. yüzyıldaki icatların ortak özelliği güvenlik önlemlerinin bulunmaması. Bullock'ın ayağı alete sıkıştı ve kangren oldu. Doktorlar 9 gün sonra ayağı keserken, William Bullock masada kaldı.

Sovyet mühendis Valerian Abakovsky uçakla treni birleştirmek istiyordu. Mucidin aklındaki fikre göre rayların üzerinde giden trene pervane monte edilecekti.

Aerowagon (Hava vagonu) adı verilen bu araç 4 yıl kullanılabildi. 1921 yılında Abakovsky uluslararası temsilcilerden oluşan bir grubu taşıyordu. Hava vagonu aniden raylardan çıkarak devrildi. Abakovsky'la birlikte 7 kişi öldü. Proje rafa kalktı.

Avusturyalı mucit Max Valier dünyanın ilk roketle çalışan hava aracı Opel RAK'ı geliştiren insanlardan biri olarak görülüyor. İlk Opel-RAK Mart 1928'de uçuşunu gerçekleştirdi.

İki yıl sonra ise Valier likit ateşleme yakıtı denemeye başladı. Bunun iyi bir seçenek olmadığı daha sonra anlaşılacaktı. Valier, 1930'da alkol bazlı bir yakıtı test ederken meydana gelen patlamada öldü.

Akaryakıt istasyonlarında satılan bütün benzinlerin hepsinin kurşunsuz olması dikkatinizi çekti mi? Şimdi kullanılan benzinlere oktanı düzenlemek için kurşun eklenmiyor ama yaklaşık 50 yıl önce durum tam tersiydi. Benzine kurşun ekleme konseptini geliştiren Thomas Midgley Jr. dünyaya en çok zarar veren mucitlerden biri olarak kabul ediliyor.

Benzine konulan kurşunun küresel ısınma ve iklim değişikliğini hızlandırdığı belirtiliyor. Midgley 1944 yılında kendini yanlışlıkla boğdu. Yıllar önce polio kapan mucit yataktan çıkamayacak hale gelmeden hareketini kolaylaştıracak bir alet geliştirmişti. Ters giden bir sabah sonucunda aletteki ipler Thomas Midgley Jr.'ın boğazına dolandı ve ölümüne sebep oldu.

Uçmak insanlığın çok uzun süreler boyunca hayali olmuştu. Her türlü hava aracının geliştirilmesinde birçok mucit hayatını kaybetti. Henry Smolinski adında bir yatırımcı modern zamanların en büyük hayallerinden olan uçan arabayı yapmak istiyordu.

Smolinski, Ford Pinto model otomobile Cessna uçağını monte etti. Ortaya garip bir tasarım çıktı. Test esnasında farkedildi ki ortaya çıkan aracın aerodinamiği de bir o kadar kötüydü. 1973 yılında California'da yapılan test sürüşünde kanatlardan biri koptu ve araç yere yapıştı. Otomobil uçağı süren Smolinski hayatını kaybetti.

Rus doktor Alexander Bogdanov, kan verme konseptinin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Bogdanov kan nakli testlerinin bir kısmını kendi üzerinde denedi.

1924'te başlayan bu testler 1928'e kadar devam etti. Bogdanov sıtma ve verem hastası bir tıp öğrencisinin kanını kendi kanıyla değiştirmeye çalıştı. Başarıyla sonuçlanan işlemin ardından öğrenci iyileşirken Bogdanov öldü.

İngiliz marangoz John Day tarihe ilk denizaltı kurbanı olarak geçti. 1774 yılında John Day, ahşaptan bir dalış kapsülü yaptı. Maria adındaki bu dalış kapsülü 40 metre derinlikte, 12 saat boyunca kalmak için tasarlanmıştı. Ancak fikrini değiştirerek Maria'nın içine taş koyan John Day, dalışa geçti. İçinde ağırlık olan kapsül denizin dibine battı. Maria'nın içinde sıkışıp kalan John Day ise öldü.

Listenin tepesinde ise Nobel Ödüllü ilk kadın olan fizikçi Marie Curie bulunuyor. Radyoaktivite alanında öncü çalışmalar yapan Marie Curie ilk taşınabilir radyoloji aletini de geliştirmişti. Curie'nin çalışmaları modern fiziği değiştiriken kendisini de ölümegötürdü. Aşırı derecede X-ray'e maruz kalan Curie, aplastik anemi nedeniyle hayatını kaybetti.





