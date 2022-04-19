WhatsApp, yakında akıllı gözlükler aracılığıyla mesaj göndermenize imkan tanıyabilir gibi görünüyor.



Yeni hedef ortaya çıktı: Gözlükle WhatsApp mesajı göndermek!

WhatsApp, yakında akıllı gözlükler aracılığıyla mesaj göndermenize imkan tanıyabilir gibi görünüyor. Çünkü yeni bir keşfe göre, WhatsApp kullanıcıları Facebook'un Ray-Ban iş birliği ile hayata geçen Ray-Ban Stories akıllı gözlüğü aracılığıyla mesajları dikte edebilecek ve böylelikle telefonu açmadan mesaj gönderebilecek.

RAY-BAN STORIES İLE MESAJ DİKTE EDEBİLECEKSİNİZ

WhatsApp ile mesajlaşmak için birçok seçenek var. Örneğin; akıllı saatinizle WhatsApp mesajı göndermeniz mümkün. Günümüzde bunu yapan epey bir akıllı saat var. Ancak şirketlerin aklı bundan daha fazlasında. Özellikle de akıllı gözlüklerde.

Android için WhatsApp uygulamasının 2.22.9.13 beta sürümünü inceleyenler, ilginç bilgiler buldu. Buna göre, Ray-Ban ve Facebook iş birliği ile hayata geçen akıllı gözlük Ray-Ban Stories'ın sahipleri Facebook Assistant aracılığıyla WhatsApp'tan mesajlaşmak için akıllı gözlüğünden yararlanabilecek. Ray-Ban Stories sahiplerinin akıllı gözlüklerdeki mikrofon ile mesaj dikte edebileceği düşünülüyor.





Böylece eğer bir Ray-Ban Stories sahibiyseniz sokakta yürürken telefonunuza bile dokunmadan WhatsApp mesajı dikte edebilir ve gönderebilirsiniz.

Bu özellik en son beta sürümünde tespit edildi ancak herhangi bir kesinlik yok. Yani WhatsApp'ın gelecekteki bir sürümünde yer alıp alamayacağı şimdilik belirsiz.



