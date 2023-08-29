Gökyüzünde görsel şölen

1 Ağustos’ta dolunay, dünyaya normalden daha yakındı, yalnızca 357.530 km uzaklıktaydı. Böylece “Süper Ay”, sıradan dolunaydan daha büyük ve daha parlaktı.

30 Ağustos’ta ise Ay, dünyaya daha da yakın olacak. Uzmanlar, gökyüzünün açık olması koşuluyla, dürbün ya da teleskopların görselliği artıracağını söylerken, Satürn’ün de “Mavi Ay” denilen dolunayla birlikte görünür olacağını belirtti.