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Gökyüzünde görsel şölen
Gökyüzünde görsel şölen
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Gökyüzünde görsel şölen

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Nadir görülen 'süper mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen sunacak. Yılın en büyük ve parlak Ay'ı Türkiye'den ve Kıbrıs'dan da gözlemlenebilecek...

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Gökyüzünde görsel şölen
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1 Ağustos’ta dolunay, dünyaya normalden daha yakındı, yalnızca 357.530 km uzaklıktaydı. Böylece “Süper Ay”, sıradan dolunaydan daha büyük ve daha parlaktı.
Gökyüzünde görsel şölen: Yarın ‘Mavi Ay’ var!
30 Ağustos’ta ise Ay, dünyaya daha da yakın olacak. Uzmanlar, gökyüzünün açık olması koşuluyla, dürbün ya da teleskopların görselliği artıracağını söylerken, Satürn’ün de “Mavi Ay” denilen dolunayla birlikte görünür olacağını belirtti.

NEDEN 'MAVİ AY'?
Gökyüzünde görsel şölen: Yarın ‘Mavi Ay’ var!
Süper dolunay, 1946’dan bu yana “Mavi Ay” olarak anılıyor. Uzmanlar, “Mavi Ay aslında mavi değildir, bu terim, bir ay içindeki ikinci dolunayı ifade ediyor” dedi.
30 Ağustos, saat 04.36’da
 
Mavi Ay’ın, 30 Ağustos saat 04.36’da zirveye ulaşacağı belirtildi.
Gökyüzünde görsel şölen: Yarın ‘Mavi Ay’ var!
‘Süper Ay’ın sonuncusunun ise eylül ayında meydana geleceği ifade edildi.
 
Mavi Ay’ı kaçıranlar, bir sonrakini çok bekleyecek. Çünkü NASA’ya göre dolunayların yüzde 25’i ‘Süper Ay’, yalnızca yüzde 3’ü ‘Mavi Ay’.
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