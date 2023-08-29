Gökyüzünde görsel şölen

1 Ağustos’ta dolunay, dünyaya normalden daha yakındı, yalnızca 357.530 km uzaklıktaydı. Böylece “Süper Ay”, sıradan dolunaydan daha büyük ve daha parlaktı.
30 Ağustos’ta ise Ay, dünyaya daha da yakın olacak. Uzmanlar, gökyüzünün açık olması koşuluyla, dürbün ya da teleskopların görselliği artıracağını söylerken, Satürn’ün de “Mavi Ay” denilen dolunayla birlikte görünür olacağını belirtti.
NEDEN 'MAVİ AY'?
Süper dolunay, 1946’dan bu yana “Mavi Ay” olarak anılıyor. Uzmanlar, “Mavi Ay aslında mavi değildir, bu terim, bir ay içindeki ikinci dolunayı ifade ediyor” dedi.
30 Ağustos, saat 04.36’da
Mavi Ay’ın, 30 Ağustos saat 04.36’da zirveye ulaşacağı belirtildi.
‘Süper Ay’ın sonuncusunun ise eylül ayında meydana geleceği ifade edildi.
Mavi Ay’ı kaçıranlar, bir sonrakini çok bekleyecek. Çünkü NASA’ya göre dolunayların yüzde 25’i ‘Süper Ay’, yalnızca yüzde 3’ü ‘Mavi Ay’.