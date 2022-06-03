Pırlanta ayırt etmesi güç ama bir o kadar da güzel ve alımlı. İnternette bu konuda en çok yanıtı aranan sorular arasında gerçek pırlanta yüzük nasıl anlaşılır? Pırlanta yüzük nasıl temizlenir? Pırlanta bakımı nasıl yapılır soruları da var.

Gerçek Pırlanta Nasıl anlaşılır?

Değerli taşlar, güzellikleri, dayanıklıları ve nadir bulunmaları nedeniyle insanlığın en çok arzulanan objesi olmuştur. Elmas; bilinen değerli taşlar içindeki en değerli taştır, bu sebepledir ki en çok taklit edileni de elmas olmuştur. Elmasların ya da pırlantaların imitasyonları elmasın kimyasal yapısından farklı, sadece görünüş itibariyle elmasa benzeyen doğal ya da insan yapımı taşlardır. Elmasa en yakın taşlar bile doğru teknik kullanıldığında ayırt edilebilirler.







Bunun için biraz elmasın yapısını tanımak gerek. Elmas karbondan oluşur, Mohs sertlik skalasındaki sertlik derecesi 10, ısı geçirgenliği çok yüksek, yoğunluğu 3.51 gr/cm3 ‘tür.

Bilinen en eski yapay, elmas benzeri malzeme camdır ve 1500’lü yıllara kadar “sahte elmas” olarak kullanılmıştır. 1900’lü yılların başında renksiz safir ve spinel diğer imitasyonlara göre daha çok kullanılır olmuş. Daha sonra kübik zirkon pırlantanın en çok kullanılan imitasyonu olmaya başlamış. Bu taşlar ayırt edilmesi en kolay imitasyonlardır. Özellikle halk arasında Zirkon ya da Atom olarak geçen kübik zirkon taşının üzerine hohlamak suretiyle taş üzerinde buğu kalıp kalmadığına bakabilirsiniz. Kalıyorsa pırlanta değildir.



Bir diğer yöntemse taşın altına üzerinde çizgi olan bir kağıt yerleştirmek. Pırlanta ışığı kırdığı için altındaki çizgi net görünmez, kübik zirkonda çizgi net bir şekilde görülür.

Son zamanlarda ise elmasa en yakın taş olarak imitasyonlarda mozanit taşı kullanılıyor. Mozanit taşının sertlik derecesi ve yoğunluğu pırlantaya çok yakın fakat yine de lupla bakıldığında ışığın kırılma indeksinin farklı olması sebebiyle uzman bir göz tarafından ayırt edilebilir.

Şimdi asıl bizi endişelendiren şey, yepyeni bir imitasyon taşın piyasada dolaşması. Laboratuvar yapımı karborit taşının sertlik derecesi, yoğunluğu ve kırılma indeksi pırlantaya o kadar yakın ki, bunu anlayabilmek için laboratuvarlarda test edilmesi gerekir. Bu kandırmacaya alet olmamak için her zaman aldığınız taşın uluslararası sertifikası olup olmadığını mücevhercinize sorun.

Pırlanta nasıl temizlenir?

Peki, pırlanta nasıl temizlenir? Pırlanta bakımı nasılı yapılır? Özel bu soruyu da şöyle yanıtlıyor;

