Kusursuz Görünmek İsterken Yüzleri İyice Tanınamayacak Hale Gelen Estetik Mağduru Ünlüler Sürekli kameraların önünde olmak, insana kendi güzelliğinden şüphe ettirebiliyor maalesef. Ancak, estetikte dozu kaçıran bu ünlüler adeta tanınamayacak hale gelmişler!





Kendilerini bu şekilde topluma kabul ettirebileceğini düşünen ünlüler arasında elbette kötü sonuçlarla karşılaşıp geri dönüşü olmayan değişimler geçirenler de var…

























































































Ünlülerin şöhret olma ve popüler olma yolunda yaptıkları ilk şey muhtemelen estetik operasyonlar geçirmek ve kendilerini toplumun yarattığı güzellik kalıplarına sokmaya çalışmak.Kendilerini bu şekilde topluma kabul ettirebileceğini düşünen ünlüler arasında elbette kötü sonuçlarla karşılaşıp geri dönüşü olmayan değişimler geçirenler de var…