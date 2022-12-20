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Deniz kabuklarından gelen sesin kaynağı nedir?

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Deniz kabuklarının sesinin kaynağına dair birçok teori bulunuyor. Kimileri okyanus sesi olduğunu söylerken bazıları ise kan basıncının sesi olduğunu ifade ediyor ancak çalışmalar sonucunda ortaya ilginç bir sonuç çıktı

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Deniz kabuklarından gelen sesin kaynağı nedir?
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Deniz kabuklarının çıkardığı sesin kaynağı hep merak konusu olmuştur. Kabuktan çıkan sese dair birçok teori bulunuyor.


Deniz kabuklarından gelen sesin kaynağı nedir? - 2

Bizler de kulağımıza deniz kabuğu tuttuğumuzda gelen sesi dalga sesi olduğunu düşünmüşüzdür. Kimileri ise duyulan bu sesin kan basıncı olduğunu söylüyor.


Deniz kabuklarından gelen sesin kaynağı nedir? - 3

BBC'de yer alan habere göre yapılan çalışmalar gösteriyor ki çıkan bu ses hiçbirine ait değil. Deniz kabuğundan çıkan sesin asıl kaynağının ortamın gürültüsü olduğu belirtiliyor.


Deniz kabuklarından gelen sesin kaynağı nedir? - 4

Deniz kabuğu ortamın gürültüsünü içerisine alır ve yankı yapar. Kabuk yapısından ötürü sesi farklı frekanslara çevirerek iletebiliyor.


Deniz kabuklarından gelen sesin kaynağı nedir? - 5

Bu yüzden farklı deniz kabuklarında duyulan ses farklı olabiliyor. Dolayısıyla eğer denize yakın bir yerde deniz kabuğunu kulağımıza tutarsak duyulan şey gerçekten de dalga sesi olacaktır.


Deniz kabuklarından gelen sesin kaynağı nedir? - 6

Açıkcası bu sesi duymak için deniz kabuğuna da ihtiyacınız yoktur. Dalga sesini boş bir fincan kullanarak veya elinizle oval bir boşluk oluşturarak da duyabilirsiniz.

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