Bitter Çikolata Gerçekten Faydalı mı?

Bitter Çikolata Hakkında Duyacağınız Bu Bilgilerden Sonra Başka Çikolata Yemeyeceksiniz. Bitter çikolata, ağız tadını bilenlerin ilk tercihidir... Gerçek çikolata hissini ve dokusunu en iyi bitter çikolata tadımlarsınız. Herhangi bir tatlandırıcı ya da sütün eklenmediği çikolatalar bitter çikolata olarak geçer.

İçerisinde tatlandırıcı, şeker ya da süt olmayan ve kakao oranı yüksek olan çikolatalar bitter çikolatadır. Bitter çikolata paketlerinin üzerinde bulunan kakao oranı yüzdeliği arttıkça, çikolatanın içerisindeki şeker oranı o kadar düşük demektir.

Peki, bitter çikolatanın faydaları ve zararları nelerdir? Ya da bitter çikolata ne işe yarar? Sorularına cevaplarımız içerikte! Kakao oranı yüksek bu lezzet bombalarının faydalarına bayılacaksınız.

Ülkemizde %54 ve daha fazla oranda kakao oranına sahip çikolataların hepsi bitter çikolata olarak adlandırılır.

Yurt dışında ise durum biraz farklı; %52-62 kakao oranı olan çikolatalar semisweet (yarı tatlı), %63-72 kakao oranı olanlar ise bittersweet (acı-tatlı) çikolatalar olarak isimlendiriliyor.

Gelelim bitter çikolatanın inanılmaz faydalarına: Her şeyden önce çok besleyicidir. Bünyesinde bolca lif, demir, magnezyum, bakır, manganez gibi mineral bulunur.

%70 kakao oranlı 100 gr bir bitter çikolatanın içinde şunlar bulunur:

11 gram lif

Demir için günlük değerin %67'si

Magnezyum için günlük değerin %58'i

Bakır için DV'nin %89'u

Manganez için DV'nin %98'i

Ayrıca bol miktarda potasyum, fosfor, çinko ve selenyum içerir.



Çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bitter çikolata antioksidan işlevi gören organik bileşiklerle yüklüdür.

Yapılan bir araştırmaya göre kakao oranı yüksek bitter çikolataların yaban mersini ve acai meyvesi olmak üzere çoğu meyveden daha yüksek antioksidan oranına sahip olduğu kanıtlandı.



Bitter çikolata kan akışını iyileştirip, kan basıncını düşürür.

Kalbin bir numaralı arkadaşıdır!





Bitter çikolata tüketmek HDL'yi yükseltir ve LDL'yi oksidasyondan korur. Yani kötü kolestrol düşürür, insülin direncini azaltır.

Yani kalp hastalığına yol açabilecek riskleri iyileştirir!



Bitter çikolatadaki bileşenler kalp hastalıklarını önler!









470 yaşlı erkek arasında yapılan bir çalışmaya göre kakao, kalp hastalığından ölüm riskini 15 yılda %50 azaltıyor!



Kakaodaki bileşenler aynı zamanda cildinizi güneşin zararlarından korur.





İçeriğinde bulunan biyoaktif bileşenler, cildiniz için bir çeşit bariyer görevindedir.



Bitter çikolata, beyin işlevlerinizi iyileştirir.

Beyninize giden kan akışını arttırarak beyin fonksiyonlarınızı maksimum seviyeye çıkarır!

Bitter çikolata öksürüğe birebirdir.

İçeriğinde bulunan Teobromin molekülü öksürüğü keser, boğaz kaşıntısına son verir.



Bir lokması bile sizi mutlu eder. Psikolojik olarak değil, kanıtlarla!

Çikolatanın içinde mutluluk hormonu olan serotonin gizlidir. Bu sebeple çikolata yemenin mutlulukla yakından bir ilgisi vardır!