Akıllı market alışveriş rehberi

Sağlıklı beslenmeye başlamak istiyorsanız, ilk yol market alışverişine çıkıyor. Çünkü markette doğal besinler ile, doğal olmayan besinleri çoğu zaman ayırt etmek kolay olamayabiliyor. Mesela katkısız denilen her besin doğal mı? Veya vitamini bol diye sunulan yiyecek gerçekten doğal mı? Ya da her paket yiyecek koruyucu, katkı, renklendirici, kıvam verici içerir mi? Bu sebeple market alışverişinizi ne kadar akıllı yaparsanız mutfağınızı o kadar kolay sağlıklı hale getirirsiniz. Bu yazımda marketten neler alarak mutfağınızı ve kendinizi sağlıklı hale getirebilirsiniz konusunu biraz irdeleyeceğim? Artık seçeneklerin neredeyse sınırsız olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ekmeğin, sütün hatta yumurtanın bile onlarca çeşidi var. Bunun için önce yapmanız gereken mutlaka ayrıntılı etiket okumak. Çünkü ürünlerin üzerinde yazan şeyler sizi bazen yanıltabilir. Bu nedenle bu hafta sizinle alışveriş yaparken dikkat edeceğiniz altın kuralları paylaşmak istiyorum.

1. PAKETLİ BESİN AYRIMINI ÖNEMSEYİN