27 Yaşında Ölen Ünlü İsimleri

27 Yaşında Ölenlerin İstatiksel Analizi ve 27 Yaşında Ölen Ünlü İsimler 27'ler Kulübü, tamamı 27 yaşında ölmüş, çoğunlukla popüler müzisyen, sanatçı ve oyuncu kişilerin dahil edildiği bir liste olarak biliniyor.

Popüler birçok müzisyenin 1969 ila 1971 yıllarında hayatını kaybetmesi, bu yaşta ölümlerin daha fazla olduğu inancına yol açtı

Bu konuda yapılan istatiksel çalışmalar ise 25 ve 32 yaşlardaki benzer artışlarla karşılaştırıldığında 27 yaşındaki ölümlerde herhangi bir olağan dışılığa rastlamadığını vurguluyor

Ancak 27 yaşında birçok popüler ismin hayatını kaybetmesi de gizemini koruyor. İşte ünlüler arasında 27 yaşında ölenler;

Pek çok ünlü sanatçı genç yaşta hayata veda etti. Genç yaşta hayata veda eden sanatçıların birçoğu ise 27 yaşındaydı. Bu nedenle de 27 yaş ile ilgili zaman içerisinde pek çok teori ortaya atıldı. 27 yaşında ölen ünlü müzisyenlerin, oyuncuların birçoğu ise intihar, cinayet, yüksek doz gibi sebeplerle hayata veda etti. 27’ler Kulubü de ismini buradan alıyor. 27’ler Kulübü’ne, genellikle yüksek dozda alkol ve uyuşturucu, cinayet gibi şiddet olayları, intihar veya taşıt kazaları sebebiyle 27 yaşında ölen ünlü müzisyen, sanatçı, oyuncu ve sporcular dahil ediliyor. Peki 27 yaşında ölenler konusunda istatistikler ne diyor?Tabii ki bu liste tamamen varsayımsal. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin ve Jim Morrison 1969-1971 döneminde 27 yaşında hayatını kaybetti. Bu rastlantı bazı yorumlara yol açmış ancak 1994’te Kurt Cobain’in 27 yaşında iken ölümüne kadar “27’ler Kulübü” fikri kamuoyunda yankı bulmamıştı.28 Şubat 1942 yılında doğan Rolling Stones grubunun efsane gitaristi Brian Jones, 3 Temmuz 1969 yılında boğularak hayatını kaybetti. Jones, 1969 yılında gruptan ayrılmıştı. 1 ay geçmeden, kendi yüzme havuzunda ölü olarak bulundu. Adli tıp raporuna göre bu bir kazaydı.Jim Morrison ise efsanevi The Doors grubunun solistiydi. 8 Aralık 1943’te doğan Morisson 3 Temmuz 1971’de Paris’teki apartman dairesinde küvette ölü bulundu. Raporlara göre aşırı alkole bağlı kalp krizi sonucu öldü; ancak Fransız yasalarına göre ortada suç unsuru olmadığından otopsi yapılmadı. Morrison 27 yaşında ölenler arasında yer alıyor.Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain ise bugün halen en çok dinlenen isimler arasında yer alıyor. 20 Şubat 1967’de doğan Cobain 5 Nisan 1994’te yaşamını yitirdi. Cobain, tüfekle intihar etti. Ölümünün ardından ise pek çok teori ortaya atıldı. Hayatının son yıllarında Cobain uyuşturucu bağımlılığının yanı sıra eşi Courtney Love’ı çevreleyen baskılar ile mücadele etti. Cobain arkasından bir intihar mektubu da bıraktı. ancak bazı kişiler bu mektubun ona ait olmadığını iddia etti.19 Ocak 1943’te doğan Janis Joplin, 4 Ekim 1970’te yaşama veda etti. En iyi kadın blues şarkıcılarından biri olan Joplin, aşırı doz uyuşturucu nedeniyle Los Angeles’taki Landmark Motor Hotel’de hayatını kaybetti.Rus rock müziği sanatçısı Alexander Bashlachev 27 Mayıs 1960’te doğdu. 17 Şubat 1988’de 9. katta bulunan dairesinden atlayarak intihar etti. Bashlachev’in bir süredir depresyonda olduğu söylemiyordu.Jacob Miller Jamaikalı bir reggae sanatçısı olan Jacob Miller, 4 Mayıs 1952’de doğdu. 23 Mart 1980 yılında ise trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.Mississippi’nin kırsal bölgelerinden Hazlehurst’ta dünyaya gelen Robert Johnson’un çocukluğu birçok siyahi gibi o dönemdeki ırkçı politikaların gölgesinde geçti. Çocukluğunda geçirdiği bir göz rahatsızlığı sonucu bir gözü neredeyse kör olan Johnson zehirlenerek öldürüldü. 16 Ağustos 1938’de ise çalıştığı barın sahibi tarafından karısıyla birlikte olduğu gerekçesiyle zehirlenerek öldürüldü. Kayıtlı olan 27 parçası olduğu söyleniyordu ancak yakın zamanda 42 yeni parçası daha bulundu. Johnson ölümüyle “Lanetli 27” söylentisini başlatan ilk isim.90lı yıllarda ABD’de popüler olan Ink & Dagger grubunun vokalisti Sean Patrick McCabe, 13 Kasım 1972’de doğdu. 28 Ağustos 2000’de ise yaşamını yitirdi. McCabe, çok fazla alkol aldıktan sonra kusarken boğularak yaşamını yitirdi.1970’lerin rock grubu Badfinger’in vokalisti ve bestecisi olan Peter Ham, 27 Nisan 1947’de doğdu. Ham, 24 Nisan 1975’te depresyon sonucu garajında kendisini asarak intihar etti. O sırada hamile olan eşine de bir not bıraktı.,Meksikalı şarkıcı Valentin Elizalde 1 Şubat 1979’da doğdu. 25 Kasım 2006’da ise cinayete kurban gitti. İddialara göre uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir çete tarafından öldürüldü.İngiliz müzisyen ve yapımcı olan Pete de Freitas, Echo and the Bunnymen grubunun da bateristiydi. 2 Ağustos 1961 yılında doğan Pete de Freitas, 14 Haziran 1989’da Londra’dan Liverpool’a giderken bir motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.Drifters ile yaptığı çalışmalarla tanınan Amerikalı bir ritim ve blues şarkıcısı Rudy Lewis, 23 Ağustos 1936’da doğdu. Rudy Lewis, 20 Mayıs 1964’te Harlem’de bir otel odasında ölü olarak bulundu. Çok sayıda ilaç aldığı söylendi ve otopsi yapılmadı.Blues grubu Canned Heat’in kurucu ortağı olan Alan Blind Owl Wilson, 4 Temmuz 1943’te doğdu. Şarkıcı, 3 Eylül 1970’te evinin arkasındaki bir yamaçta ölü olarak bulundu. Otopsi raporunda ise yüksek dozda uyku ilacı aldığı yazıyordu. Wilson, ölümünden birkaç ay önce intihar teşebbüs etmişti ve bir süre hastanede depresyon tedavisi görmüştü.Jesse Belvin, 1950’lerde popüler olan Amerikalı bir rock’n roll şarkıcısı. 5 Aralık 1932’te doğan Belvin, 27 yaşındayken 6 Şubat 1960’ta bir trafik kazasında yaşamını yitirdi.13 Haziran 1943’te doğan Arlester Christian, 13 Mart 1971’de 27 yaşında ise vurularak öldürüldü. O dönemki iddialara göre Arlester Christian’ın öldürülmesinin arakasında uyuşturucu çeteleri vardı.Amerikan punk rock üçlüsü Minutemen’in gitaristi ve vokalisti olan D. Boon, 1 Nisan 1958’te doğdu. D. Boon, 22 Aralık 1985’te trafik kazasında yaşamını yitirdi.San Francisco grubu Grateful Dead’in üyesi olan Ron McKernan, 8 Eylül 1945’te doğdu. McKernan 27 yaşındayken, 8 Mart 1973’te alkolizme bağlı gastrointestinal kanama nedeniyle öldü. 1971 yılında alkolizm nedneiyle rahatsızlanmş ve 1972’de gruptan ayrılmak zorunda kalmıştı.American Head Charge için Nisan 2002’den 2005 yılındaki ölümüne dek gitaristlik yapan Bryan Ottoson, 19 Nisan 2005 yılında 27 yaşındayken aşırı doz uyuşturucu nedeniyle yaşama veda etti.Ses teknisyeni Jeremy Michael Ward, 5 Mayıs 1976’da doğdu. 25 Mayıs 2003’te ise bir arkadaşı tarafından Los Angeles’daki evinde ölü olarak bulundu. Ward, aşırı dozda uyuşturucu almıştı.Punk grubu The Gits’in baş vokalisti olan Mia Katherine Zapata, 7 Temmuz 1993’te tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldü. Katili Jesus Mezquia ise 2004 yılında yapılan duruşmada Zapata’yı tecavüz edip öldürmekten suçlu bulundu ve 37 yıl hapis cezasına çarptırıldı.İngiliz Rock n Roll şarkıcısı Dickie Pride, 21 Ekim 1941 yılında doğdu. 26 Mart 1969’da ise kendi evinde yatağında ölü bulundu, aşırı dozda uyku hapı alıp intihar ettiği belirtildi. Maalesef Dickie Pride da 27 yaşında ölenler arasına katıldı…Amerikalı müzisyen Christopher Branford Bell, 12 Ocak 1951 tarihinde doğdu. 27 Aralık 1978’de ise geçiridği bir trafik kazasında hayatını kaybetti.Jean-Michel Basquiat, 22 Aralık 1960’da doğdu. Amerikalı graffiti sanatçısı ve yeni dışavurumcu ressam, uluslararası bilinirliğe sahip ilk Afroamerikan ressam oldu. Eserleri son derece başarılı olan ressam 1982 sonbaharında, henüz ün kazanmamış olan Madonna ile birlikte olmaya başladı. Aynı yıl tanıştığı Andy Warhol ile arkadaşlık kurdu ve 1984-1986 yılları arasında birçok defa beraber çalıştı. 1984 sonrasında ressam, gittikçe artan sıklıkta kokain ve eroin kullanmaya başladı. Andy Warhol’un 1987’deki ölümü Basquiat’i derinden etkiledi. 1988’de, birkaç uyuşturucuyu birlikte kullanmasına bağlı zehirlenme sonucunda New York’ta öldü.Gary Mervin Thain, İngiliz grubu Uriah Heep ile yaptığı çalışmalarla tanınan Yeni Zelanda rock basçısıydı. 15 Mayıs 1948’de doğan Gary Thain, 8 Aralık 1975’te aşırı doz eroin nedeniyle hayatını kaybetti.Hole grubunun basçısı olan Kristen Pfaff, 26 Mayıs 1967’de doğdu. 16 Haziran 1994’te ise banyo küvetinde ölü olarak bulundu. Banyoda bir şırınga ve eroin vardı. Ancak ölümünden bir gün önce konuştuğu herkes onun Minneapolis’e dönüp yeni bir hayata başlamak için çok heyecanlı olduğunu söylemişti.Amerikalı rap şarkıcısı Fredo Sanata 4 Temmuz 1990 yılında doğdu. 19 Ocak 2018^de ise kız arkadaşı tarafından evinde ölü olarak bulundu.K-Pop dünyasının yıldızları arasında gösterilen SHINee adlı grubun ana vokalisti Güney Koreli şarkıcı da 27 yaşında hayata veda etti. Kim Jong-Hyun 18 Aralık 2017’de intihar ederek yaşamına son verdi.14 Eylül 1983 doğan Soul ve Jazz müziğin güçlü ismi Amy Winehouse’un 23 Temmuz 2011’deki ölüm haberi tüm dünyayı sarstı. Madde bağımlılığı ve mental problemlerle mücadele eden Winehouse’un ölümü hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. Winehouse’un ölümünden önce evlat edinmek istediği biliniyordu. Uzun sürenin ardından ölüm nedeni alkol zehirlenmesi olarak açıklandı. Amy Winehouse, 27 yaşında ölenler arasında en çok ses getiren isimler arasındaydı.4 Aralık 1992 yılında doğan oyunca Harry Hains ise bu yılın başlarında 7 Ocak 2020’de hayata veda etti. Hains’in ölüm nedeni “opioid aşırı dozu” olarak açıklandı. Opioid örnekleri arasında; morfin , eroin , fentanil , tramadol ve metadon bulunuyor.Elvis Presley’in torunu Benjamin Keough evinde ölü bulundu. 1977 yılında yaşamını yitiren Presley’in kızı Lisa Marie Presley’in oğlu olan Keough’nun bir tabanca ile intihar ettiği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.