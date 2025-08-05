Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bugün bölgeye giderek her iki yolda devam eden çalışmaları inceledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arıklı, Güvercinlik-Çayönü yolunun yenilenme sürecine destek veren Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Güvercinlik kavşağı-eski Gazimağusa Ana Yolu arası bağlantı yolunun yapımında Karayolları Dairesi ile iş birliği yapan Gazimağusa Belediyesi (GMB), Beyarmudu Belediyesi ve asfaltlama çalışmalarını üstlenen bölge müteahhitlerine teşekkür etti.

Arıklı, KKTC Karayolları Master Planı Uygulama Protokolü kapsamında yürütülen Güvercinlik-Çayönü yolu çalışmalarının kısa bir duraksamanın ardından yeniden başladığını ve artık son aşamaya gelindiğini söyledi.

Güvercinlik Kavşağı-eski Gazimağusa Ana Yolu arası bağlantı yolundaki yenileme çalışmalarının da yakında tamamlanacağını belirten Arıklı, “Her iki güzergâhın tamiratı, bölge halkı tarafından uzun zamandır talep ediliyordu. Gecikmeli de olsa halkımızın taleplerini yerine getirmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor.” dedi.

Arıklı, Güvercinlik-Çayönü Yolu ile Güvercinlik kavşağı-eski Gazimağusa Ana Yolu arası bağlantı yolunun bölge halkına ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Arıklı, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, ocak ayında bölgeye giderek Güvercinlik kavşağı-eski Gazimağusa Ana Yolu arası bağlantı yolunda incelemelerde bulunmuş ve yolun yeniden yapımı konusunda iş birliği kararı almıştı.

Yaklaşık 900 metre uzunluğunda ve sekiz metre genişliğinde olan yolun yeniden yapımı yaklaşık 22 milyon TL’ye mal oldu.

Güvercinlik-Çayönü Yolu'ndaki yenileme çalışmasıyla 17,5 kilometre uzunluğundaki yolda tehlike arz eden çökmeler ve virajlar devre dışı bırakılacak, yağmur sularının biriktiği yerler tamamen kazınarak yenilenecek ve yolun bazı bölümleri de genişletilerek daha geniş seyahat imkânı sağlanacak.